COI: Tokio 2020 encabezará la lucha contra el dopaje

TOKIO (AP) — El Comité Olímpico Internacional espera que Japón encabece la lucha contra el dopaje cuando Tokio organice los Juegos Olímpicos de 2020.

El vicepresidente del COI, John Coates, dijo el miércoles que Japón tiene “uno de los mejores historiales” en el mundo en la lucha contra el dopaje.

“Tienen legislación en el parlamento para fortalecer la lucha contra el dopaje, así que no creo que haya temor alguno sobre el ambiente antidopaje que ofrecerán el comité organizador, el deporte japonés y el gobierno”, dijo Coates en el último día de una inspección de los preparativos de Tokio.

Coates indicó que los organizadores japoneses han cumplido con sus obligaciones para ofrecer mecanismos antidopaje del máximo nivel con un laboratorio acreditado.

“No podemos bajar la guardia, pero sin duda que sembraron la semilla para muchos años de un sistema antidopaje para los Juegos de Tokio”, dijo Coates, quien dirige la comisión de coordinación para 2020.

Los comentarios de Coates fueron una semana después que el COI vetó a Rusia de los Juegos de Invierno el próximo año en Pyeongchang por patrocinar una conspiración de dopaje en los Juegos de 2014 en Sochi.

A pesar de la sanción, Rusia espera que unos 200 deportistas del país compitan en Pyeongchang bajo la designación de “Deportista Olímpico de Rusia”.

Coates también habló sobre la necesidad de que los organizadores de Tokio reduzcan los costos de los Juegos.

El funcionario dijo que el presupuesto de Tokio, de unos 12.000 millones de dólares, puede ser reducido por otros mil millones.

A dos años y medio de los Juegos, Coates afirmó que está satisfecho con el progreso en las obras, incluso con el retraso en el inicio de la construcción del nuevo estadio nacional.

“Es algo que no me preocupa”, dijo. “Están cumpliendo con todos los plazos en la construcción, y no veo motivos para que un país tan sofisticado no pueda seguir siéndolo”.