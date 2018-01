635x357 COI: 389 rusos son aptos para competir en Juegos de Invierno. Associated Press

LAUSANA, Suiza (AP) — El COI anunció que 389 deportistas rusos son aptos para competir bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo mes.

Una comisión del COI refinó una lista inicial de 500 nombres para crear lo que catalogó como un “grupo de deportistas limpios”. De esa manera, Rusia podría cumplir con su meta de tener alrededor de 200 competidores en Pyeongchang, un poco menos que hace cuatro años en Sochi, pero más que en los Juegos de 2010 en Vancouver.

El COI vetó la participación de Rusia como una delegación oficial tras determinar que el país fomentó y ocultó el dopaje masivo de sus deportistas en los Juegos de Sochi.

De inmediato no quedó claro porqué fueron rechazados los otros 111 deportistas rusos. El COI no identificó a los deportistas que fueron aceptados o rechazados, pero indicó que no incluyó ninguno de los 43 que ya habían sido sancionados por dopaje en Sochi.

La decisión del COI del viernes de no divulgar los nombres no fue bien recibida por los miembros de las Organizaciones Nacionales Antidopaje, que han pedido más transparencia en los procesos.

“Todos queremos confiar, pero la historia nos ha enseñado que tenemos que verificar”, dijo Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. “Que publiquen la historia de controles de cada deportistas por nombre, el tipo de pruebas, y así podemos tener certeza de que lo que dice el COI sea correcto”.

El COI utilizará esta lista para emitir invitaciones a los rusos para que participen en Pyeongchang, donde no podrán utilizar su bandera ni escuchar el himno ruso si ganan medallas de oro.