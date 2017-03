Un miembro del COI se disculpa por sus comentarios sobre Hitler y el dopaje en Rusia

Un miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) se disculpó este jueves por haber comparado con el Holocausto la idea de excluir a Rusia de los Juegos de Invierno de 2018 por los casos de dopaje.

Gian-Franco Kasper, miembro ejecutivo del COI, presidente de la Federación Internacional de Esquí y miembro de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lamentó "sinceramente" este jueves los comentarios que hizo a los periodistas en Pyeongchang, Corea del Sur.

"Fue un comentario inapropiado", dijo en un comunicado el suizo de 73 años.

"Me disculpo sin ambages si he ofendido a alguien. Lo siento sinceramente", añadió.

Kasper había sido interrogado horas antes sobre la posibilidad de prohibir que los atletas rusos participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

El informe McLaren, cuya versión final fue publicada en diciembre, destapó que más de un millar de deportistas rusos de más de 30 disciplinas estuvieron implicados en un sistema de dopaje institucionalizado.

El informe encargado por la AMA también denunció las manipulaciones de las autoridades rusas durante sus Juegos Olímpicos de Sochi-2014 para evitar los controles antidopaje positivos de los deportistas rusos.

"Estoy simplemente en contra de las prohibiciones o de sancionar a gente inocente", dijo Kasper al margen de una reunión del COI en Pyeongchang.

"Es lo que hizo Hitler. Había que matar a todos los judíos independientemente de lo que hubieran hecho o no", afirmó.

Interrogado sobre esta comparación, Kasper había insistido: "¿Por qué no? Claro que es más extremo. Pero solo el hecho de venir de cierto lugar no le convierte a uno en culpable, no estoy de acuerdo con ello, realmente no".

"Estoy totalmente en contra de la idea de prohibir o de castigar a alguien por el pasaporte que tiene", añadió.

El COI anunció a finales de diciembre que 28 deportistas rusos que participaron en los Juegos de Sochi en 2014 eran objeto de un procedimiento disciplinario por sospechas de dopaje.

"Debemos proteger a los atletas íntegros, no castigarlos", dijo Kasper.