COI usará nuevos datos de esteroides para investigar a rusos

MOSCÚ (AP) — El Comité Olímpico Internacional anunció el jueves que está utilizando nuevos datos para investigar a los deportistas rusos antes de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang del mes próximo.

El COI precisó que una base de datos del laboratorio antidopaje de Moscú demuestra varios intentos de "ocultar y modificar" datos biológicos que indican el uso de esteroides. El organismo olímpico dijo que transmitirá los datos a las federaciones deportivas internacionales, que podrían tomar medidas adicionales.

Los deportistas rusos deberán competir vistiendo uniformes neutrales bajo la bandera olímpica en Pyeongchang como parte del castigo aplicado al país por lo que el COI dictaminó como un programa de dopaje cuando acogió las Olimpiadas de Sochi de 2014. Serán conocidos como "deportistas olímpicos de Rusia".

Un panel del COI dirigido por la exministra francesa de Deportes Valerie Fourneyron ha estado investigando a los deportistas rusos antes de hacerles llegar las invitaciones para competir.

La base de datos "fue reconstruida por un experto forense de la AMA y luego sometida a un riguroso proceso de autenticación para confirmar su exactitud", dijo el COI en una declaración, en referencia a la Agencia Mundial Antidopaje. "Esta información adicional ha sido proporcionada a las respectivas Federaciones Internacionales".

Rusia ha criticado al panel del COI por no haber explicado por qué algunos deportistas, como Viktor Ahn, seis veces campeón olímpico de patinaje de velocidad en pista corta, no fueron invitados a Pyeongchang a pesar de no haber enfrentado cargos de dopaje.

La declaración emitida el jueves arroja luz sobre las pruebas que ha utilizado el panel, pero aún no ha confirmado quienes están dentro o fuera, ni ha informado alguna decisión individual.

El COI dijo que, además de las investigaciones anteriores de la propia organización y de la AMA sobre el dopaje en Rusia, había recurrido a pistas sobre irregularidades presentadas tanto por denunciantes como por federaciones deportivas, así como a los registros del paradero de los deportistas.