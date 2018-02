635x357 COI rechaza a 15 rusos que vieron levantadas sus sanciones. STEPHEN WADE (Associated Press)

PYEONGCHANG, Corea del Sur (AP) — El Comité Olímpico Internacional rechazó el lunes una petición para que invitara a 15 deportistas rusos a los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, apenas días después que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) levantara sus sanciones por dopaje.

Todos ellos _13 deportistas en activo y dos retirados que pedían trabajar en labores de apoyo_ forman parte de un grupo de 28 rusos que vieron sus sanciones revocadas por el TAS el pasado jueves. El tribunal mantuvo las sanciones sobre otros 11 deportistas rusos.

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev denunció la medida del COI como una "verguenza".

"Esta decisión es injusta, ilegal, amoral y de enorme carga política", dijo Medvedev a través de Facebook.

El COI indicó que nueva evidencia aún no revelada _y no analizada en el proceso del TAS_ generó nuevas sospechas de dopaje sobre 15 rusos. El Kremlin argumentó que el fallo del TAS significa que los 15 deberían ser tratados como atletas libre de dopaje.

"Lo lamentamos profundamente. Esperábamos que la decisión del TAS despejaría toda sospecha hacia los atletas", dijo Dmitry Peskov, vocero del presidente ruso Vladimir Putin. "Estamos convencidos que el fallo del TAS ha demostrado que tales sospechas no tiene fundamentos".

En un comunicado el lunes, el COI justificó su negativa en parte porque el TAS, con sede en Suiza “no ha hecho público el razonamiento completo para estas decisiones”.

“La decisión del TAS no ha levantado la sospecha de dopaje, ni dado al comité suficiente confianza para recomendar... que se considere a esos 13 deportistas como limpios”, añadió el COI.

Los dos entrenadores, por su parte, “no deben ser tenidos en cuenta para una invitación” debido a pruebas anteriores a las que tiene acceso el COI, añadió el comunicado.

La organización dijo disponer de “elementos y/o pruebas adicionales” que incluyen “trazas de sustancias prohibidas y pruebas de manipulación del perfil de esteroides”. Todo esto, señaló, cuestiona la “integridad de estos deportistas”.

Medvedev, por su parte, señaló que el COI "ha pisoteado el Capítulo Olímpico y los principios elementales de la ley" al rehusarse a invitar a los rusos que fueron exonerados por el TAS.

"Esta decisión tiene poco en común con el deporte, su objetivo es causar daño político a Rusia", aseveró.

El COI no mencionó por su nombre a los aspirantes, aunque las autoridades rusas han dicho que incluirían en la petición a dos medallistas de oro de los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi: el esquiador de fondo Alexander Legkov y el campeón de skeleton Alexander Tretiakov. Se suman a decenas de rusos más que no han sido sancionados por ninguna falta por dopaje pero que no lograron evadir el veto del COI por una invitación.

La decisión del TAS fue un golpe para el COI y ha desviado la atención de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno, que se celebra el viernes en Corea del Sur con la participación de cerca de 3.000 deportistas.

En declaraciones desde la villa olímpica, el presidente del COI, Thomas Bach, reiteró el lunes su descontento con la decisión de la corte y planteó la posibilidad de una apelación.

“Estamos extremadamente decepcionados con la decisión del TAS”, dijo Bach. “Desde luego la revisaremos. Si podemos apelarla, la apelaremos”.

El COI, con sede en Lausana, podría presentar esa apelación ante el Tribunal Supremo suizo. Sin embargo, el COI ha señalado que necesita ver el razonamiento de los jueces antes de apelar, y el TAS ha indicado que el documento no estará listo hasta final de mes.

El COI ha invitado a 169 rusos a competir en Pyeongchang como “deportistas olímpicos de Rusia” bajo una bandera neutral, pero ha señalado que merece el derecho de analizar y apelar la decisión del TAS.

Nataliya Vasilyeva y Vladimir Isachenkov contribuyeron a este despacho desde Moscú.