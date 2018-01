El CPI abre la puerta de Pyeongchang a deportistas rusos bajo bandera paralímpica

Una puerta ligeramente abierta: el Comité Paralímpico Internacional (CPI) autorizó este lunes, bajo estrictas condiciones y bandera paralímpica neutral, la presencia de deportistas rusos en Pyeongchang (9-25 febrero).

Antes que los deportistas paralímpicos rusos, que fueron asimismo privados de los Juegos de Rio en 2016, los deportistas olímpicos de Rusia fueron excluidos de los Juegos de Pyeongchang luego de la decisión tomada por el COI en diciembre de 2017, debido al escándalo de dopaje en el deporte ruso entre 2011 y 2015, y especialmente en los Juegos Olímpicos de Sochi-2014, revelado por el informe McLaren.

El CPI indicó que su homólogo ruso había implantado un "sistema sólido de detección" supervisado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como la apertura de una línea telefónica para denunciar casos de dopaje.

Pero esos progresos son insuficientes para el órgano internacional, que no levantará la suspensión mientras la Agencia Antidopaje rusa (Rusada) no esté homologada por la AMA. La instancia con sede en Montreal, rechazó dar ese paso durante su congreso de noviembre en Seúl. La AMA había suspendido a la Rusada en noviembre de 2015 a raíz del escándalo.

"El Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció el lunes 29 de enero el mantenimiento de la suspensión (que data del 2016) del Comité Paralímpico Ruso (CPR). Sin embargo (...) algunos deportistas paralímpicos podrán participar bajo estrictas condiciones en cinco deportes, en calidad de deportistas paralímpicos neutrales", indicó la instancia en un comunicado.

- Cinco disciplinas -

El CPI permitirá no obstante la participación de determinados deportistas paralímpicos en esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, snowboard y curling en silla de ruedas. Sólo el hockey sobre hielo paralímpico no tendrá representantes neutrales de Rusia, ya que el equipo no logró la clasificación.

Es un paso adelante del CPI, que había decidido la exclusión total de Rusia en los Juegos Paralímpicos de Rio en 2016, al contrario que el COI, que no suspendió a su homólogo ruso (ROC), pidiendo a las federaciones internacionales que descartasen a los deportistas cuya 'limpieza' estuviese en entredicho.

"En el verano de 2016, el sistema antidopaje ruso fue totalmente comprometido, corrompido y sometido a abusos. Eso hizo imposible determinar qué deportistas paralímpicos estaban limpios y cuáles no lo estaban", justificó el brasileño Andrew Parsons, elegido en septiembre al frente del CPI.

- "Ahora examinados con regularidad" -

"Los deportistas paralímpicos rusos son examinados ahora con regularidad y están entre los más analizados del mundo. Bajo la supervisión de la AMA, tenemos ahora una gran confianza en el hecho de que el sistema ruso de lucha contra del dopaje no está ya corrompido", añadió Parsons.

El CPI espera una delegación de entre 30 y 35 deportistas paralímpicos rusos, pero la instancia prohíbe cualquier mención al nombre de Rusia o al uso de su bandera.

"Esperábamos esa decisión, teniendo en cuenta lo que había sucedido con nuestro equipo olímpico", declaró la vicepresidente del CPR, Rima Batalova.

La decisión del CPI no fue sin embargo del agrado de todos. La Federación alemana de deportes para discapacitados lamentó la decisión de una instancia "que cedió a la presión (...). Es una pena que el CPI se distancie de la política sensata contra el dopaje llevada a cabo hasta ahora", según su presidente Friedhelm Julius Beucher.

Los deportistas paralímpicos rusos convocados para Pyeongchang serán reconocidos bajo la apelación de "Deportistas Paralímpicos neutrales", a diferencia de la designación del COI de "Deportistas Olímpicos de Rusia" de cara a los Juegos de Pyeongchang.

El organismo rector del olimpismo suspendió el 5 de diciembre al ROC, la primera sanción para un país en su conjunto en la historia del COI por motivos de dopaje, aunque autorizó la presencia de deportistas rusos 'limpios'.

En total, la delegación rusa bajo bandera olímpica contará con 169 deportistas en Corea del Sur, por los 214 presentes en Sochi.