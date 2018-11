El turco Can Oncu hace historia al ganar el GP de Valencia de Moto3

635x357 El turco Can Oncu (KTM), ganador del Gran PRemio de Valencia de Moto3 (C), celebra sobre el podium con el español Jorge Martin (I), segundo, y el británico John McPhee, tercero, tras la carrera, en Cheste, el 18 de noviembre de 2018. AFP

El turco Can Oncu (KTM), de 15 años, hizo historia este domingo al ganar el Gran Premio de Valencia de Moto3, último de la temporada, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr una victoria en el mundial de motociclismo.

En su debut en el Mundial, tras ser invitado para esta carrera en Cheste, Oncu cruzó la meta por delante del campeón del mundo de la categoría, el español Jorge Martín (Honda), mientras que en tercera posición llegó el británico John McPhee (KTM).

"Es una sensación increíble, es la primera vez que participo y gano, estoy muy contento", dijo Oncu, tras el encuentro a los micrófonos de MotoGP.

Con 15 años, tres meses y 20 días, Oncu superó al británico Scott Redding, que en 2008 había ganado el GP de Inglaterra con 15 años, cinco meses y 18 días.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Honda) fue cuarto, acabando la temporada como subcampeón del Mundial de la categoría tras arrebatar el puesto a su compatriota Marco Bezzecchi (KTM), que llegaba a Cheste como segundo del Mundial, pero no pudo acabar la carrera y se conformará con el tercer puesto de la clasificación de pilotos.

En una carrera sobre una pista mojada por la lluvia, que provocó varias caídas, Oncu se vio beneficiado por una de Tony Arbolino (Honda).

El italiano, que salió desde la 'pole', se fue al suelo en la curva 4 del circuito de Cheste cuando faltaban doce vueltas para el final de la carrera, mientras iba siendo perseguido por el turco, que había salido de la cuarta posición de la parrilla.

Oncu marchó desde ese momento en primera posición, sin que ningún rival llegara a poner en peligro su victoria, pese a un susto en la última vuelta, cuando a punto estuvo de caerse él también.

"Estaba ansioso por acabar la carrera, en ese momento no vi una zona húmeda y cuando abrí gas ya estaba ahí, me ha patinado la moto, de hecho, no sé cómo he podido controlar ese susto, pero lo he hecho y aquí estoy", dijo Oncu al canal Movistar MotoGP tras la carrera.

El español Jorge Martín, que ya llegaba campeón del mundo a esta carrera, despidió con un podio su última temporada en Moto3 antes de pasar la próxima temporada a la categoría intermedia.

"He hecho una gran carrera, ha sido un gran fin de semana en agua. He corrido sin presión, pero siempre mentalizado que quería hacer podio para acabar bien", dijo Martín a Movistar MotoGP.