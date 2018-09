Capitán europeo Bjorn feliz con actuación de Sergio García en Portugal

El capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, el danés Thomas Bjorn, se mostró feliz este lunes en rueda de prensa por el buen torneo que realizó el español Sergio García en el Masters de Portugal de golf.

Sergio García, con una buena actuación en el primero y cuarto recorridos, terminó en séptima posición en Portugal, su primer Top 10 desde julio de este año, cuando fue octavo en el Open de Francia.

"Estoy contento. Y lo estoy por Sergio. Creo que quería tener una buena actuación, para sentirse bien. Sé de lo que es capaz Sergio y lo que trae al equipo. Es parte integral de lo que somos y de quiénes somos", dijo el danés.

Sergio García, 28º jugador del mundo en este momento, fue uno de los cuatro jugadores elegidos por Bjorn para completar la docena europea en la Ryder Cup, que se disputa de viernes a domingo en Saint Quentin en Yvelines, en la periferia de París.

"Estará feliz con lo que ha hecho esta semana. Vino con ganas tras su buena actuación en Portugal y una gran sonrisa en su cara y eso es lo que transmitirá a sus compañeros", explicó el capitán europeo.

- Conversaciones con Sergio García -

Bjorn ha tratado de motivar en las últimas semanas a Sergio García, sabedor de que su experiencia es una baza importante para el equipo.

"Sergio es el tipo de chico que a veces necesita ese pequeño empujón. Creo que las conversaciones que he tenido con él que llevaron a que lo eligiera y que tuve después de eso, hacen que sienta que está en el lugar adecuado y que su golf está yendo en la buena dirección. Sé sus virtudes como persona y ahora quiere jugar y mostrar de lo que es capaz", explicó Bjorn.

El danés tiene plena confianza en el golfista castellonense de 38 años.

"Sabemos que Sergio en su mejor forma es uno de los mejores golfistas del mundo. Está en un buen momento. Tiene una gran sonrisa en su cara, está feliz y deseando jugar. Como todo el equipo está motivado por esta Ryder Cup", dijo.

"No es más que cualquiera de nuestros otros once jugadores, pero sí es una parte importante de lo que somos, igual que el resto. Estoy encantado con las conversaciones que he tenido con él. Han sido positivas y muy buenas. Sabe lo que está haciendo y que está en un buen momento", concluyó el danés.