Carla Suárez, eliminada por Pliskova en segunda ronda de Dubái

La española Carla Suárez, número 27 del mundo, quedó eliminada por la checa Karolina Pliskova, quinta del ránking WTA, por un 5-7, 6-2 y 6-4, este miércoles en la segunda ronda del torneo de tenis femenino de Dubái.

Pliskova, que había estado exenta en la primera ronda, empezó así con buen pie en el torneo emiratí, donde se enfrentará en los cuartos de final contra la exnúmero 1 mundial alemana Angelique Kerber (9ª actualmente), que derrotó a la italiana Sara Errani por 6-4 y 6-2.

"No estaba jugando mi mejor tenis hoy. Para mí era el primer partido aquí después de un par de días de entrenamiento. No he tenido muchos partidos en las últimas semanas, desde que volví de Melbourne (del Abierto de Australia). Estoy buscando mi ritmo de juego. Finalmente pude ganar, espero que vaya mejor en el próximo partido", declaró Pliskova.

Por su parte, la ucraniana Elina Svitolina, cuarta jugadora mundial y primera cabeza de serie, se clasificó a cuartos de final tras vencer a la china Qiang Wang en tres mangas (6-1, 5-7, 6-2). Su siguiente rival será la japonesa Naomi Osaka, que derrotó a la estonia Anett Kontaveit por 6-2 y 7-6 (7/5).

Quedó eliminada en la segunda ronda la letona Jelena Ostapenko, campeona de Roland Garros el año pasado, al caer por 6-1 y 7-6 (8/6) contra la rusa Elena Vesnina.

El Torneo de Dubái se disputa en superficie dura y reparte 733.900 dólares en premios.

-- Torneo WTA de Dubái

- Individuales - Segunda ronda:

Elina Svitolina (UKR/N.1) derrotó a Qiang Wang (CHN) 6-1, 5-7, 6-2

Naomi Osaka (JPN) a Anett Kontaveit (EST) 6-2, 7-6 (7/5)

Karolina Pliskova (CZE/N.3) a Carla Suárez (ESP) 5-7, 6-2, 6-4

Angelique Kerber (GER/N.6) a Sara Errani (ITA) 6-4, 6-2

Elena Vesnina (RUS) a Jelena Ostapenko (LAT/N.4) 6-1, 7-6 (8/6)

Caroline Garcia (FRA/N.5) a Ekaterina Makarova (RUS) 6-4, 6-2