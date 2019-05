Carla Suárez necesita tres sets para eliminar a la 514ª del mundo

La española Carla Suárez, número 29 del mundo, se impuso con más problemas de los esperados a la estadounidense Shelby Rogers (514ª) por 6-1, 6-7 (4/7) y 6-3, este miércoles en la segunda ronda de Roland Garros.

"Ha sido un partido un poco estresante", reconoció Suárez tras su victoria.

La jugadora canaria se medirá en la tercera etapa del torneo a la checa Marketa Vondrousova (38ª), que venció a la joven rusa Anastasia Potapova (81ª) por 6-4 y 6-0.

Carla Suárez mejora ya su actuación del año pasado en París, donde había quedado fuera en la segunda ronda.

Sus mejores resultados en Roland Garros fueron los dos cuartos de final que alcanzó, en 2008 y 2014. Llegó también a cuartos en otros cinco torneos del Grand Slam, dos de ellos el año pasado, en Australia y Estados Unidos.

En la temporada sobre tierra, la jugadora canaria no ha logrado superar este año los octavos de final, que alcanzó en Roma, en la última gran cita antes de viajar a París.

"Me siento bien, pero cada partido aquí es muy igualado. Me gustaría que el trabajo que hago se viera en la competición, algo que no siempre ocurre. Las cosas las tengo claras", señaló.