Carreño y Carla Suárez se despiden de Roland Garros

Cara y cruz para la representación española este viernes en el inicio de la tercera ronda de Roland Garros: Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza se clasificaron a octavos de final, pero quedaron eliminados Pablo Carreño y Carla Suárez.

Carreño, exnúmero 10 mundial que ocupa actualmente el 57º lugar del ránking, quedó apeado además de manera dolorosa, al tener que abandonar por una lesión durante su duelo de tercera ronda contra el francés Benoît Paire (38º), con el que iba perdiendo dos sets a uno, 2-6, 6-4 y 6-7 (1/7).

Carreño decidió renunciar a continuar justo en el inicio del cuarto set. Durante el 'tie-break' del tercero, cuando perdía ya 3/0 en él, el jugador asturiano solicitó asistencia médica por un problema muscular en el muslo derecho.

"En el primer punto del tie-break tuve un pinchazo en el aductor. No me ha dejado continuar. Hablé con el fisio. En el tie-break me molestó sacando", explicó Carreño.

"Es muy pronto para saber cómo de importante es o qué grado. Ojalá no haya rotura y sea lo menos posible", apuntó.

Un nuevo problema físico corta su progresión, en una temporada en la que tuvo problemas por una lesión de hombro.

En los últimos días había encadenado dos victorias convincentes en su arranque en París, que le hacían ser optimista sobre su estado físico y la recuperación de su nivel de juego.

"Me voy un poco triste porque venía jugando bien. Hoy venía siendo un partido bonito, igualado. Benoît viene jugando bien, está muy fuerte, y hasta el tie-break estaba siendo un partido equilibrado", señaló.

Carreño fue cuartofinalista en Roland Garros en el año 2017, pero también en aquella ocasión decidió abandonar, en aquel caso durante un duelo ante Nadal. Ese año 2017 fue el mejor de su carrera en los torneos del Grand Slam y llegó además a semifinales en el Abierto de Estados Unidos.

Iguala su actuación del año pasado en París, cuando también vio cortado su camino en la tercera ronda.

También vio terminada su aventura Carla Suárez (29ª), en su caso derrotada por la joven checa Marketa Vondrousova (38º) por un doble 6-4.

"Tenía que haber fallado menos. En todo momento he ido a por el partido, pero le di aire en determinados momentos con juegos muy malos. El partido se resume en eso. Todo ha dependido de mí y he tenido muchos fallos evitables", admitió en una conferencia de prensa.

La jugadora canaria quedó lejos de sus mejores actuaciones en la capital francesa, los cuartos de final de las ediciones de 2008 y 2014, pero mejoró al menos su recorrido del año pasado, cuando había sido eliminada en la segunda ronda.

- Nadal y Muguruza, adelante -

Estas dos eliminaciones contrastan con las alegrías de la jornada, las de Nadal y Muguruza.

Nadal, once veces campeón en París, se clasificó a octavos pese perder su primer set en esta edición, durante su triunfo por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3 contra el belga David Goffin (29º).

"Veo el partido de manera muy positiva. Era un rival muy difícil, uno de los rivales más difíciles que me podían tocar en tercera ronda", destacó Nadal en conferencia de prensa.

Con más autoridad se clasificó Garbiñe Muguruza (19ª), campeona de Roland Garros en 2016, que venció por un doble 6-3 a la ucraniana Elina Svitolina (9ª).

En octavos, Nadal jugará contra el argentino Juan Ignacio Londero (78º), mientras que Muguruza se enfrentará a la estadounidense Sloane Stephens (7ª).