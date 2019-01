Carreño cae con Nishikori y se marcha en cólera del Abierto de Australia

El japonés Kei Nishikori (N.8) remontó dos sets en un maratón ante el español Pablo Carreño (N.23), que salió de la cancha gritando improperios contra el árbitro por una polémica decisión, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Australia, este lunes en Melbourne.

Carreño cedió por 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-6 (10/8). Tras el punto decisivo de Nishikori, recogió sus cosas a toda prisa y, sin saludar al árbitro, se marchó gritando insultos.

"Obviamente estoy muy triste porque tras cinco horas peleando la manera en la que me fui de la pista no fue la correcta, pido disculpas, así no soy yo", señaló más tarde en una abarrotada conferencia de prensa.

Carreño dominaba 8-5 en el 'supertiebreak' del quinto set cuando una bola suya fue señalada como fuera. Nishikori, después del grito del árbitro, la devuelve dentro. Se acude al ojo de halcón y la bola fue buena, pero el juez da el punto al japonés, lo que provoca la explosión del español, que ya no volvió a conseguir ningún punto.

Fue el tercer partido en cinco sets para Nishikori en el presente torneo. Ante Carreño el partido se fue a las cinco horas y 5 minutos, con un primer set que duró 76 minutos.

"No sé qué decir, ha sido un partido muy duro, pero muy bonito. Tengo la impresión de que no es suficiente", bromeó sobre las 13 horas y 47 minutos que ha pasado en la pista en los cuatro partidos que ha disputado.

El japonés jugará por un puesto en semifinales con el vencedor del duelo entre el número 1 mundial Novak Djokovic, que batió al ruso Daniil Medvedev; 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3.