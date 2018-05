Castroneves, por su cuarta victoria en las 500 Millas de Indianápolis

"La carrera más espectacular del mundo" para los organizadores y un mito del automovilismo para los 33 pilotos en liza: las 500 Millas de Indianápolis arrancan el domingo su 102ª edición, en la que el brasileño Helio Castroneves tratará de firmar su cuarta victoria.

Nadie mejor que el sudamericano sabe lo que hace falta para imponerse en "Indy": Castroneves, a sus 43 años, rodará por decimoctava ocasión en el óvalo más célebre del mundo, esperando repetir el éxito logrado en 2001, 2002 y 2009.

"Me gustaría decir que la carrera va a ser aburrida, que voy a largar en cabeza y que nadie me va a atrapar, pero eso no va a pasar", dijo sonriente el piloto de la escudería Penske.

"Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que la carrera va a ser dura para los pilotos y muy emocionante para el público,", añadió.

En el intimidante Indianapolis Motor Speedway, un trazado rectangular de cuatro kilómetros con cuatro largas curvas y dos interminables rectas de 1 km cada una, no puede darse nada por hecho.

Si lo había olvidado, Castroneves lo recordó de golpe el fin de semana pasado en las sesiones clasificatorias, cuando logró el mejor tiempo de la primera jornada el sábado, y tuvo que conformarse con el octavo el domingo, por lo que largará en tercera fila de la parrilla de salida.

En caso de triunfo, Castroneves igualará a los estadounidenses A.J. Foyt, Al Unser y Rick Mears como el piloto más galardonado de la historia de Indianápolis, con cuatro victorias.

- La última de Danica Patrick -

Pero la escudería Penske, la referencia del campeonato de IndyCar, solo se ha impuesto en dos de las últimas diez ediciones (2009, 2015) a pesar de marcar diferencias en los ensayos libres y las sesiones de clasificación.

"Tenemos todos los ingredientes para ser buenos, tenemos una oportunidad de ganar", estimó el local Josef Newgarden.

Un año después de la participación del español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1 que tuvo que abandonar al final cuando aspiraba a la victoria, la mayor atracción de este año es la estadounidense Danica Patrick.

La norteamericana, tercera en 2009 en el mejor resultado de una mujer en la historia de la prueba, pondrá fin a su carrera el domingo por la noche, a sus 36 años.

"No pienso ni un segundo en el después. Estoy en mi carrera y no quiero decepcionar a mi equipo", afirmó la estrella estadounidense del automovilismo, que ha completado su trayectoria en la IndyCar y la Nascar.

Pero a Indianápolis le gustan las sorpresas, como en 2016 y 2017, con las victorias del novato Alexander Rossi y el japonés Takuma Sato respectivamente, que habían pasado solo 14 y 17 vueltas de las 200 en cabeza cuando lograron los éxitos más importantes de sus carreras.

Sin Juan Pablo Montoya, el colombiano mejor posicionado fue Carlos Muñoz (21), mientras su compatriota Gabby Chaves saldrá justo por detrás (22), con el español Oriol Servià 26º.

-- Parrilla de salida de la 102ª edición de las 500 Millas de Indianápolis:

Primera fila

Ed Carpenter (USA) 229.618

Simon Pagenaud (FRA) 228.761

Will Power (AUS) 228.607

Segunda fila

Josef Newgarden (USA) 228.405

Sebastien Bourdais (FRA) 228.142

Spencer Pigot (USA) 228.107

Tercera fila

Danica Patrick (USA) 228.090

Helio Castroneves (BRA) 227.859

Scott Dixon (NZL) 227.262

Cuarta fila

10. Tony Kanaan (BRA) 227.664

11. Matheus Leist (BRA) 227.571

12. Marco Andretti (USA) 227.288

Quinta fila

13. Zachary Claman de Melo (CAN) 226.999

14. Ryan Hunter-Reay (USA) 226.788

15. Charlie Kimball (USA) 226.657

Sexta fila

16. Takuma Sato (JPN) 226.557

17. Kyle Kaiser (USA) 226.398

18. Robert Wickens (CAN) 226.296

Séptima fila

19. James Davison (AUS) 226.255

20. Max Chilton (GBR) 226.212

21. Carlos Muñoz (COL) 226.048

Octava fila

22. Gabby Chaves (COL) 226.007

23. Stefan Wilson (GBR) 225.863

24. Sage Karam (USA) 225.823

Novena fila

25. Zach Veach (USA) 225.748

26. Oriol Servià (ESP) 225.699

27. JR Hildebrand (USA) 225.418

Décima fila

28. Jay Howard (GBR) 225.388

29. Ed Jones (UAE) 225.362

30. Graham Rahal (USA) 225.327

Undécima fila

31. Jack Harvey (GBR) 225.254

32. Alexander Rossi (USA) 224.935

33. Conor Daly (USA) 224.429