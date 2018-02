Causil, inconformista pese a su logro histórico para Colombia en Juegos de Invierno

Pedro Causil, con su vigésimo puesto este lunes en la final de 500 metros de patinaje de velocidad de Pyeongchang-2018, logró el mejor resultado de Colombia en la historia de los Juegos de Invierno, pero el deportista cafetero, inconformista, señaló que quería más.

"Pensé en tener una carrera muy limpia y eso fue lo que hice. No me puedo quejar. Soy feliz con este debut olímpico, pero nunca voy a estar satisfecho con un puesto 20. Esa es la realidad de las cosas. No soy conformista, siempre he peleado por los mejores puestos. Estoy tranquilo, pero feliz, emocional, fuera de control, estaré cuando gane una medalla si algún día lo logro", afirmó el deportista, que ha sido 16 veces campeón mundial en patinaje sobre ruedas (7 en juveniles y 9 en mayores).

Hasta ahora el mejor puesto colombiano en unos Juegos era el 51 logrado en eslalon por Cynthia Denzler en Vancouver-2010, ya que en Pyeongchang-2018, Sebastián Uprimny fue 115 en 15 km de esquí de fondo, y Michael Poettoz no terminó el gigante.

Causil, que salió en sexta posición en las 18 series de la final, junto al kazajo Stanislav Palkin, se colocó en segunda posición provisional en ese momento, pero faltaban por salir los favoritos.

- Victoria de noruego Lorentzen -

"Obviamente, con la carrera buena que hice, me colocaba en una buena posición. Pero sabía que eso iba a caer. Los días previas estaba tranquilo, aunque según se iba acercando la carrera, la ansiedad iba creciendo. Pero me siento una persona muy fuerte, para poder asumir este tipo de eventos y lo de hoy fue una buena carrera. Obviamente no fue suficiente y como persona competitiva que soy, aunque fue una buena carrera, no lo fue todo", explicó.

El vencedor fue el noruego Havard Lorentzen, por delante del surcoreano Cha Min-kyu y del chino Tingyu Gao, mientras que Causil quedó a 78 centésimas del escandinavo.

"La gente estará contenta en Colombia con la carrera, pero todo el mundo sabia que lograr un podio iba a ser muy difícil. Ha valido la pena el esfuerzo de pasarse de las ruedas al hielo. Estoy feliz de haber participado en los Juegos. Era una meta, pero el sueño es el podio olímpico", añadió.

El colombiano de 26 años dio el salto en 2015 de los patines sobre ruedas al hielo, pese a ser una estrella en la otra especialidad.

Causil no sabe todavía si seguirá otros cuatro años para estar presente en los Juegos de Invierno de Pekín-2022.

- Pekín-2022 al fondo -

"Ahora mismo no sé si voy a hacer otros cuatro años de ciclo olímpico. Depende de muchos factores, pero cumplí una meta y una parte de mi sueño que era estar en los Juegos. Yo en las ruedas era un referente. Pasar ahora a estar entre los últimos no fue fácil en la parte metal, pero cuando trabajas callado, tranquilo, los resultados se van dando y vamos paso a paso. No sé donde vamos a parar, pero para empezar estuvo bien", indicó.

Tras este bautizo olímpico de 500 metros, Causil cerrará su participación el viernes en la prueba de 1.000 metros.

"Es una prueba que me cuesta un poco más, que es obviamente mas larga. Trataré de patinar muy bien, como en ésta, tranquilo. Igual ya rompí el hielo con la primera carrera por lo que puedo patinar un poco mas tranquilo", dijo.

Tras su debut olímpico, en el recuerdo quedan sus inicios en las ruedas en una pista de un aeropuerto.

"No había escenario para patinar y todavía no lo hay. Las dificultades se sobrepasaron y ya se ve dónde estoy hoy día tantos años después", explicó.

"Querría dedicar mi carrera en los Juegos a todo el país, a todos los que estuvieron pendientes un agradecimiento especial, porque mucas personas me han estado apoyando", concluyó.