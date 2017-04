Unos Cavaliers inspirados sueñan con otro título de NBA, los Warriors recuperarlo

635x357 Kevin Durant (D) y Stephen Curry, de los Golden State Warriors chocan los cinco durante un partido contra los New York Knicks en el ORACLE Arena de Oakland, California, el 15 de diciembre de 2016. AFP

Los Cleveland Cavaliers tratarán desde este sábado retener la corona ganada el año pasado cuando comiencen los playoffs de la NBA, mientras que los Golden State Warriors buscarán por todos los medios recuperar el título que cedieron ante los Cavs de la superestrella LeBron James.

Todavía en la memoria de los Cavaliers está vivo el recuerdo del multitudinario desfile en Cleveland para celebrar su primer título en la NBA, en el que al frente de la comitiva estaba LeBron, el MVP (Jugador Más Valioso) de esa justa, que concluyó con un rotundo triunfo sobre los Warriors del astro Stephen Curry.

Desde 1964 ninguno de los equipos deportivos de Cleveland, los Browns en el football americano, los Indios en el béisbol de las Grandes Ligas y los Cavaliers en la NBA, ganaba un campeonato, por lo que se ponía fin a la sequía más larga de una ciudad estadounidense con una franquicia profesional.

Ante los Warriors, los Cavs levantaron un nefasto 3-1 para terminar imponiéndose 4-3, hasta ahora la remontada más espectacular en una final en la historia de la NBA.

Los Cavaliers se apoyan como siempre en su astro LeBron, quien busca su cuarta corona de la NBA -ganó dos con los Miami Heat-, con el objetivo de ofrecerles ahora el segundo título en su historia.

Pero los Warriors mastican venganza y ahora mucho más envalentonados con Kevin Durant, su nueva estrella, además de llegar a estas instancias con el mejor récord de la temporada (67-15).

Los 'Guerreros' persisten en ir por su quinta corona en la NBA, la tercera desde que se mudaron para la bahía de San Francisco en 1962.

Como siempre, Golden State cifra sus esperanzas en el cuarteto que conforman Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Durant.

- Otros invitados -

Si bien la pelea será muy dura entre estos dos equipos, otros podrían aparecer en la fiesta para hacer historia, como los Boston Celtics por el Este y los Oklahoma City Thunder con el nuevo rey de los triple-dobles, Russell Westbrook, o los Houston Rockets con James Harden.

Muchos pensaban que los Cavaliers serían punto fijo con el primer boleto para la postemporada, pero un juego un poco errático al final y varios partidos en los que descansaban sus principales figuras no pudieron cumplir con ese pronóstico.

Pero a pesar de una racha de cuatro derrotas consecutivas que culminó con el revés el miércoles 98-83 ante los Toronto Raptors, otros de los fuertes aspirantes, LeBron confía en que los Cavaliers aumentarán su juego mientras se preparan para el primer tope de siete juegos contra los Indiana Pacers.

"Tenemos que ser muy decididos, pero mucho más inteligentes en cuanto a nuestro plan de juego y cómo ejecutar. A pesar de todo lo que pasó con nuestro equipo, estamos en una posición donde podemos hacer algo especial todavía", subrayó LeBron.

La serie particular frente a los Pacers favorece a los Cavaliers en la actual campaña por 3-1.

"No voy a hablar sobre lo que pasó en la temporada regular a través de lesiones, a través de buenas victorias, a través de malas derrotas", señaló LeBron a la prensa el jueves.

"Tenemos un buen equipo que va a la postemporada y eso es todo lo que puedo pedir ahora mismo. Al final del día no puedo tener mi mente centrada en el pasado. El presente es el único asunto", añadió el astro.

- Curry promete 'guerra' -

El mayor obstáculo para LeBron y los Cavaliers en la defensa del título sin dudas serán los Warriors.

Los primeros clasificados por la Conferencia Oeste tienen una nueva carta en Durant, quien ha vuelto en gran forma después de una lesión, lo demostró con 29 puntos en 27 minutos durante una victoria de 109-94 sobre los Lakers el último día de la temporada regular.

Curry, que añadió 20 puntos en ese triunfo, apuntó que los Warriors estaban muy confiados mientras se preparaban para el partido de apertura el domingo contra los Portland Trail Blazers.

El estelar canastero explicó que la mentalidad del equipo había cambiado desde hace un año, cuando estaban defendiendo su título después de una temporada récord.

"Estamos persiguiendo algo ahora, no estamos protegiendo nada este año", recordó Curry.

"Me siento bien, me siento confiado, me gusta la forma en que terminamos la temporada este año", agregó.

Otra batalla de la Conferencia Oeste este fin de semana será la de Westbrook y Harden, en una serie de echar chispas entre OKC y los Houston Rockets el domingo.

Segundos sembrados por el Oeste, los San Antonio Spurs se medirán contra los Memphis Grizzlies y los Utah Jazz a Los Angeles Clippers.

Programa de la primera ronda de los playoffs en la NBA:

- CONFERENCIA ESTE:

(Boston Celtics - Chicago Bulls)

Juego 1 - domingo 16 abril: Chicago en Boston

Juego 2 - martes 18 abril: Chicago en Boston

Juego 3 - viernes 21 abril: Boston en Chicago

Juego 4 - domingo 23 abril: Boston en Chicago

Juego 5 - miércoles 26 abril: Chicago en Boston (si es necesario)

Juego 6 - viernes 28 abril: Boston en Chicago (si es necesario)

Juego 7 - sábado 30 abril: Chicago en Boston (si es necesario)

(Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers)

Juego 1 - sábado 15 abril: Indiana en Cleveland

Juego 2 - lunes 17 abril: Indiana en Cleveland

Juego 3 - jueves 20 abril: Cleveland en Indiana

Juego 4 - domingo 23 abril: Cleveland en Indiana

Juego 5 - martes 25 abril: Indiana en Cleveland (si es necesario)

Juego 6 - jueves 27 abril: Cleveland en Indiana (si es necesario)

Juego 7 - sábado 29 abril: Indiana en Cleveland (si es necesario)

(Toronto Raptors - Milwaukee Bucks)

Juego 1 - sábado 15 abril: Milwaukee en Toronto

Juego 2 - martes 18 abril: Milwaukee en Toronto

Juego 3 - jueves 20 abril: Toronto en Milwaukee

Juego 4 - sábado 22 abril: Toronto en Milwaukee

Juego 5 - lunes 24 abril: Milwaukee en Toronto (si es necesario)

Juego 6 - jueves 27 abril: Toronto en Milwaukee (si es neceasario)

Juego 7 - sábado 29 abril: Milwaukee en Toronto (si es necesario)

(Washington Wizards - Atlanta Hawks)

Juego 1 - domingo 16 abril: Atlanta en Washington

Juego 2 - miércoles 19 abril: Atlanta en Washington

Juego 3 - sábado 22 abril: Washington en Atlanta

Juego 4 - lunes 24 abril: Washington en Atlanta

Juego 5 - miércoles 26 abril: Atlanta en Washington (si es necesario)

Juego 6 - viernes 28 abril: Washington en Atlanta (si es necesario)

Juego 7 - domingo 30 abril: Atlanta en Washington (si es necesario)

- CONFERENCIA OESTE:

(Golden State Warriors - Portland Trail Blazers)

Juego 1 - domingo 16 abril: Portland en Golden State

Juego 2 - miércoles 19 abril: Portland en Golden State

Juego 3 - sábado 22 abril: Golden State en Portland

Juego 4 - lunes 24 abril: Golden State en Portland

Juego 5 - miércoles 26 abril: Portland en Golden State (si es necesario)

Juego 6 - viernes 28 abril: Golden State en Portland (si es necesario)

Juego 7 - domingo 30 abril: Portland en Golden State (si es necesario)

(Los Angeles Clippers - Utah Jazz)

Juego 1 - sábado 15 abril: Utah en Los Angeles

Juego 2 - martes 18 abril: Utah en Los Angeles

Juego 3 - viernes 21 abril: Los Angeles en Utah

Juego 4 - domingo 23 abril: Los Angeles en Utah

Juego 5 - martes 25 abril: Utah en Los Angeles (si es necesario)

Juego 6 - viernes 28 abril: Los Angeles en Utah (si es necesario)

Juego 7 - domingo 30 abril: Utah en Los Angeles (si es necesario)

(Houston Rockets - Oklahoma City Thunder)

Juego 1 - domingo 16 abril: Oklahoma City en Houston

Juego 2 - miércoles 19 abril: Oklahoma City en Houston

Juego 3 - viernes 21 abril: Houston en Oklahoma City

Juego 4 - domingo 23 abril: Houston en Oklahoma

Juego 5 - martes 25 abril: Oklahoma City en Houston (si es necesario)

Juego 6 - jueves 27 abril: Houston en Oklahoma City (si es necesario)

Juego 7 - sábado 29 abril: Oklahoma City en Houston (si es necesario)

(San Antonio Spurs - Memphis)

Juego 1 - sábado 15 abril: Memphis en San Antonio

Juego 2 - lunes 17 abril: Memphis en San Antonio

Juego 3 - jueves 20 abril: San Antonio en Memphis

Juego 4 - sábado 22 abril: San Antonio en Memphis

Juego 5 - martes 25 abril: Memphis en San Antonio (si es necesario)

Juego 6 - jueves 27 abril: San Antonio en Memphis (si es necesario)

Juego 7 - sábado 29 abril: Memphis en San Antonio (si es necesario)