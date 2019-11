635x357 Ceferin se reúne con Putin en San Petersburgo. JAMES ELLINGWORTH (Associated Press)

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin se reunió el miércoles con el mandatario ruso Vladimir Putin en San Petersburgo después de que la Agencia Mundial Antidopaje confirmó que se permitirá que Rusia sea sede de cuatro partidos de la Eurocopa.

El comité de la AMA (siglas en francés de la agencia) para verificación de cumplimiento propuso prohibirle a Rusia ser sede de “grandes eventos” como parte de un paquete de sanciones al país por presunta manipulación de documentación de dopaje. La junta directiva de la AMA votará sobre la recomendación el 9 de diciembre.

Sin embargo, los cuatro partidos de la Eurocopa y la final de la Liga de Campeones en 2021, que también se disputará en San Petersburgo, no se verán afectados por las recomendaciones.

“En lo que se refiere a la UEFA, la Euro no es un evento deportivo de varias disciplinas ni un campeonato mundial, sino un evento regional de un solo deporte”, dijo el portavoz de la AMA James Fitzgerald a The Associated Press por correo electrónico.

“Así que no está afectado por esta recomendación”, añadió.

Putin dialogó con Ceferin sobre los planes para los partidos de la UEFA antes de un encuentro de la Liga de Campeones en la ciudad.

“Haremos todo para no decepcionarlos y no decepcionar a los aficionados, ni a los jugadores”, afirmó Putin, según una transcripción del Kremlin.

La UEFA indicó que la reunión había sido planeada “desde hace mucho” y no fue consecuencia de las recomendaciones de la AMA.

Cuando se le preguntó si Putin y Ceferin habían hablado sobre la cuestión del dopaje, la UEFA no emitió comentarios. Ceferin elogió a Rusia por haber sido sede del Mundial de fútbol del año pasado, según la transcripción del Kremlin.

Con los partidos de la Eurocopa, San Petersburgo será sede de un evento internacional muy importante por tercera ocasión en cuatro años, luego de que en 2017 albergó la Copa Confederaciones y en 2018 el Mundial.

El polaco Witold Banka, que asumirá la presidencia de la AMA el 1 de enero, coincidió con el punto de vista de Fitzgerald de que los encuentros de la Eurocopa no deberían ser blanco de ninguna sanción, y se mostró sorprendido por el comportamiento de Rusia.

“El informe es verdaderamente aterrador porque, de hecho, se ha llevado a cabo una manipulación; ciertos datos han sido retirados”, declaró Banka a la radiodifusora polaca RMF FM.

“Rusia tenía un sistema de Estado para respaldar el dopaje y manipular información. Expertos forenses de la AMA han demostrado que, cuando se le ofreció una oportunidad a Rusia para que limpiara la situación, se llevó a cabo una manipulación”, agregó.

Se espera que la Eurocopa 2020 sea la segunda competición deportiva más vista en televisión ese año, después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un análisis del torneo de 2016 concluyó que la final atrajo 284,4 millones como “audiencia global promedio en casa” —el estándar de la industria para determinar teleaudiencia minuto a minuto—, y que 600 millones de personas vieron al menos parte de la victoria de 1-0 de Portugal sobre Francia.

La UEFA no es signataria del Código Mundial Antidopaje, pero el organismo rector del fútbol europeo es afiliado de la FIFA, que es signataria. La UEFA también tiene su propio programa antidopaje.

En lugar de la Eurocopa o la Liga de Campeones, Rusia podría perder el derecho a ser sede de eventos de menor envergadura como el Mundial de fútbol de playa de 2021, el campeonato mundial de lucha de 2022 o el campeonato mundial de hockey sobre hielo de 2023.

Rusia está acusada de alterar los datos de laboratorio para eliminar resultados positivos, en una época en que la información estaba en poder de las agencias policiales del país. El objetivo de la entrega de los datos era contrarrestar encubrimientos previos y despejar la vía para la readmisión de Rusia al deporte mundial luego de años de escándalos de dopaje.

El comité de la AMA ha propuesto un paquete de sanciones que incluye una prohibición de cuatro años a la celebración de eventos deportivos importantes en Rusia, y otra similar a la participación de rusos en eventos de primer nivel, como los Juegos Olímpicos, aunque los deportistas pueden acudir sin representar al país.

Dimitri Peskov, vocero de Putin, dijo el miércoles que las recomendaciones son “desagradables para nosotros”, pero que esperará a que la AMA las confirme.

“Conservemos la mente sobria. Esta información genera preocupación; lo lamentamos”, le dijo Peskov a la prensa.

“Las autoridades deportivas rusas siempre han sido (cooperativas) y estarán totalmente abiertas a cooperar con la comunidad deportiva internacional y la AMA. Se ha dado una explicación detallada a las preguntas que se plantearon”, agregó.

___

Graham Dunbar en Ginebra, Monika Scislowska en Varsovia y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron con este despacho.