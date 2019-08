Chapín Cordón, el “zurdo mágico”, ve frustrado su 3er oro

LIMA (AP) — Se lo cataloga el mágico zurdo del bádminton en su poblado natal en Guatemala. Pero el jueves, el bicampeón panamericano de ese deporte Kevin Cordón se quejó de dolor en el hombro izquierdo y se retiró del partido que lo hubiese colocado a las puertas de su tercer oro en Lima.

Cordón, de 32 años, no pudo más en su duelo de semifinal y con ello Guatemala perdió un oro con el que contaba en bádminton.

“En el principio del primer set sentí un piquetazo, aunque no sentí un gran dolor, pero cada vez que hacía ciertos movimientos rápidos, sentí el golpe más fuerte”, contó el zurdo guatemalteco, a quien se lo vio durante el partido con el canadiense Brian Yang quejándose por la incomodidad en el hombro izquierdo. “Entonces ya no me pude concentrar, ya no me estaba dejando hacer los golpes como normalmente se hacen”.

Tras varios minutos de competencia optó por retirarse.

“Traté de aguantar, hacer algo diferente, pero cuando se tiene una molestia es difícil hacerlo”, señaló con impotencia.

El oriundo de Zacapa se hizo notar en los Panamericanos con su medalla de plata en Río de Janeiro 2007. En las siguientes justas, Guadalajara 2011 y Toronto 2015, se alzó con el oro. También compitió en los Olímpicos de Londres 2012, donde logró acceder a los octavos de final.

Cordón se retira de Lima al menos con el bronce. Pero a su edad y con la incertidumbre generada por la lesión, no quiso aventurar comentario alguno sobre cuánto le queda en su carrera. Mucho menos pudo vislumbrar si habrá otros Panamericanos.

“Vamos a ver cómo está mi cuerpo, cómo lo vamos a recuperar, ya que tengo que estar otra vez bien lo más pronto posible, porque mi clasificación a los preolímpicos ya empieza”, explicó. “Hay que esperar para saber qué dicen los médicos, cómo va a estar todo, el estado de ánimo también y luego tomaremos una decisión”.

Guatemala suma hasta el momento un oro, una plata y tres bronces, con lo que es el país centroamericano al que mejor le va en las justas. Nicaragua suma dos bronces y Costa Rica uno.

