Chile se despide de Pyeongchang con su mejor resultado pese a temprana eliminación de Joffroy

Stephanie Joffroy puso punto final a la participación de Chile en Pyeongchang-2018, con su eliminación este viernes en octavos de final de skicross, en esquí acrobático, donde terminó en 19º lugar, logrando pese a todo el mejor resultado de un deportista de su país en estos Juegos.

La esquiadora santiagueña de 26 años mejoró en un lugar el 20º puesto de Dominique Ohaco en slopestyle, logrando las dos chicas de esquí acrobático los resultados más destacados entre los siete representantes chilenos en la cita surcoreana.

"No me fijo en eso. No hay que comparar con otras disciplinas, no tiene nada que ver. Lo importante es que estoy avanzando en mi camino y eso es lo que cuenta", afirmó Joffroy a la AFP.

Joffroy finalizó en tercera posición entre las tres competidoras de su manga de octavos, cuando las dos primeras lograban el pase a cuartos. Esos dos billetes en juego fueron para la canadiense Kelsey Serwa, que luego logró la medalla de oro, y para la rusa Anastasia Chirtcova, que compite bajo bandera olímpica por la suspensión que pesa sobre su país.

La chilena fue en tercera posición desde el principio aunque estuvo cerca de la rusa en algunos momentos.

"No partí muy bien. Estaba esquiando bien detrás de la rusa, pero no logré alcanzar más velocidad que ella para pasarla. Abajo cometí un error, me acerqué más, pero no fue suficiente para lograr pasarla", señaló la chilena.

- Peor que en Sochi -

La participación en Pyeongchang fue para Joffroy peor que la de hace cuatro años en la cita olímpica de Sochi-2014, donde acabó 16ª, después de pasar a cuartos de final y haber tenido allí opciones de acceder a semifinales, hasta que tuvo una caída cuando iba en segunda posición de su manga, lo que le clasificaba virtualmente.

De haber accedido a esas semifinales, Joffroy habría conseguido la mejor participación latinoamericana en unos Juegos de Invierno, superando el noveno puesto de la brasileña Isabel Clark en el snowboardcross de Turín-2006.

También habría superado el resultado más destacado de un chileno en el evento, el undécimo puesto de Thomas Grob en la combinada del esquí alpino de Nagano-1998.

Pero en vez de eso se quedó en Rusia con la miel en los labios y una lesión en la rodilla derecha.

Las lesiones han sido precisamente la pesadilla de Stephanie Joffroy en los últimos cuatro años, donde ha tenido cinco operaciones en las rodillas.

"Fue difícil la preparación hasta hace seis meses. Pero a partir de ahí estuve cómoda con la preparación. Las lesiones son parte del pasado y he entrenado de manera normal. Aunque es cierto que he estado fuera del circuito muchos años. Mientras que yo estaba en rehabilitación cuatro años, las otras chicas estaban en preparación. Debido a ello, no se pueden comparar las dos historias. Ahora tengo que reconstruir mi confianza tras las lesiones y seguir para adelante, nada más", explicó Joffroy.

- Con la mente en Pekín-2022 -

La chilena residente en Francia quiso sacar una lectura positiva al haber participado pese a las muchas lesiones.

"No estoy triste, estoy contenta de estar aquí. Era difícil clasificar. No pasé los octavos, pero estoy retomando mi esquí y voy poco a poco. Estos Juegos no eran el objetivo, así que me voy a preparar para los próximos Juegos de Pekín-2022 sin lesiones y así hacer una buena preparación", concluyó.

Joffroy y Ohaco tuvieron los mejores resultados chilenos en unos Juegos en los que destacaron las chicas del país andino, ya que Noelle Barahona fue 25ª en descenso, además de 39ª en supergigante, sin poder terminar la combinada.

Entre los dos representantes de esquí alpino, Henrik Von Appen fue 30º en supergigante y 34º en descenso.

Su primo Kai Horwitz no terminó ninguna de las dos pruebas en que compitió, gigante y eslalon.

Por último, en las pruebas de esquí de fondo, Claudia Salcedo fue 90ª en 10 km y Yonathan Fernández terminó 102º en 15 km.