Coe, presidente de la IAAF, valora "el progreso" de China y Japón

"Se puede afirmar que China y Japón son dos de las naciones que más han progresado estos seis o siete últimos años", aseguró Sebastian Coe, el presidente británico de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), este lunes en una entrevista a agencias de prensa en el marco de los Juegos Asiáticos de Yakarta.

"Para mí está muy claro, ellos progresan muy bien. Si hubiésemos hablado aquí hace diez años de que un atleta chino correría en 9,8 segundos, habrían considerado probablemente que sería una gran gesta", añadió el dirigente después de la medalla de oro del chino Su Bingtian en los cien metros con un tiempo de 9 segundos 92 centésimas.

El japonés Ryota Yamagata, plata en los Juegos Olímpicos de Rio en relevos por detrás de la poderosa Jamaica de Usain Bolt, se colgó el bronce.

"Si miran a la Federación china, ellos reconocieron que tenían lagunas en sus propias estructuras de entrenamiento y se dijeron: 'Hagamos lo necesario para traer el talento a nuestra mesa'. Es un enfoque pragmático. Se dieron cuenta de la importancia del coaching".

Su está entrenado por el estadounidense Randy Huntington. En natación, la estrella china Sun Yang llamó al técnico australiano Denis Cotterell.

Coe se mostró asimismo optimista respecto al futuro del atletismo mundial tras la retirada de Usain Bolt.

"Usain es la suma de sus actuaciones y su personalidad. Hay que ayudar a los atletas a contar su historia. A mí me encanta el boxeo, y si hubiésemos hablado en los años 70 probablemente me dirían: 'Por Dios, ¿qué va a pasar después de Muhammad Ali?' Y de hecho Floyd Mayweather, Hagler, Hearns tomaron el relevo. ¿Tomaron el relevo de inmediato? No. Entonces, ¿debemos esperar que otros atletas lo tomen de inmediato? Tampoco", razonó.