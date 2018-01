635x357 Costos de Tokio 2020 siguen creciendo, pese a esfuerzos. STEPHEN WADE y MARI YAMAGUCHI (Associated Press)

TOKIO (AP) — El costo de las Olimpiadas de Tokio en el 2020 sigue subiendo, pese a intentos para controlar gastos.

En el último año, los organizadores han cambiado varias sedes a sitios fuera del centro de Tokio y han buscado instalaciones existentes en lugar de construir nuevas.

Sin embargo, en la última semana, la gobernadora de Tokio Yuriko Koike ha explicado que la ciudad necesitará más del doble de los miles de millones que ha asignado ya para realizar los Juegos. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de Tokio 2020 disputan esa postura, diciendo que los costos añadidos de la municipalidad son para muchos proyectos que habrían sido realizados _ con o sin olimpiadas.

A finales de diciembre, los organizadores dijeron que los Juegos costarían 1,35 billones de yenes (unos 12.400 millones de dólares a la tasa actual). Pero en una conferencia de prensa la semana pasada, Koike dijo que la ciudad se gastaría unos 810.000 millones de yenes (7.500 millones de dólares) adicionales, lo que elevaría el monto a 2,16 billones de yenes (unos 20.000 millones de dólares).

Los organizadores de Tokio 2020 y el COI han hablado abiertamente de la necesidad de reducir costos, que han plagado a olimpiadas recientes y desalentado a posibles sedes.

En mensajes electrónicos a The Associated Press, el COI y los organizadores dijeron que los nuevos gastos no deberían ser considerados parte de los costos olímpicos.

El COI llamó los gastos “costos administrativos regulares” para la ciudad que están “fuera del presupuesto general de los juegos”. Los organizadores locales dijeron lo mismo.

Koike contradijo esa posición, diciendo que los costos eran para “proyectos directamente e indirectamente relacionados con los juegos”. Incluyó construir instalaciones sin barreras para los deportistas paralímpicos, programas de entrenamiento para voluntarios y planes de publicidad y turismo.