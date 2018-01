Court declina asistir al Open de Australia tras sus declaraciones sobre los homosexuales

La leyenda del tenis australiano Margaret Court, cuyas declaraciones sobre la homosexualidad motivaron llamamientos a boicotear el estadio del Abierto de Australia que lleva su nombre, no asistirá este año al torneo, dijeron este viernes los organizadores.

Court, de 75 años y convertida en pastora de una iglesia evangélica, generó polémica al afirmar el año pasado que evitaría la aerolínea Qantas por su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que fueron legalizados en Australia el pasado diciembre.

Más tarde aseguró que el tenis femenino está "lleno de lesbianas" y que los niños transgénero son obra "del diablo".

En medio de la polémica originada, empezaron a surgir rumores de que algunos jugadores boicotearían el Margaret Court Arena durante el Grand Slam que se celebra a partir del 15 de enero en Melbourne.

"Como excampeona, se invitó a Margaret al Abierto de Australia. Se nos notificó que este año no asistirá", dijeron a la AFP los organizadores del torneo.

Court rechazó estar evitando el torneo debido a la controversia. "Yo no huyo de las cosas, las encaro", dijo al diario Herald Sun de Melbourne de este viernes, y añadió que en su lugar irá a su casa de vacaciones y verá el tenis por televisión.

También consideró "infantil" que los jugadores boicoteen la pista bautizada en su honor. "Creo que es muy infantil, pero no depende de mí y no me afecta", aseguró.

Court es la mejor tenista de la historia de Australia, con un récord de 24 grandes títulos.

La estadounidense Serena Williams le pisa los talones, con 23 títulos de Grand Slam.