Croata Cilic se lanza a por el Abierto de Rio con la ambición en alto

Tras quedarse a un paso de reinar en Australia, el croata Marin Cilic se lanzará esta semana por su primer Abierto de Rio, donde el número tres del mundo será el gran rival a batir, con el permiso del último campeón, Dominic Thiem, o del finalista Pablo Carreño.

La quinta edición del mayor torneo de tenis de Sudamérica, de categoría ATP 500, se disputará del 19 al 25 de febrero en el Jockey Club de la 'cidade maravilhosa'.

1. La hora de Cilic

Todos los ojos estarán puestos en este tenista de 29 años y grandes aspiraciones para esta temporada que comenzó rozando el que hubiera sido su segundo trofeo de Gran Slam, tras el Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2014.

Enfrente se cruzó un Roger Federer rumbo a la historia, pero Cilic no piensa bajar los brazos hasta que llegue su momento.

"Mi objetivo es alcanzar el número 1. No me pongo mucha presión en que sea en seis o doce meses, puede que no llegue, pero es mi objetivo final", afirmó el viernes en Rio.

Con 17 títulos en su carrera, es la primera vez que Cilic compite en la tierra de Rio, superficie que le exige un mayor esfuerzo y donde le esperan varios especialistas.

"(El torneo) es un desafío para mí, especialmente por ser en tierra batida. Espero comenzar en un buen nivel desde el primer partido, manteniendo la forma del Abierto de Australia", deseó el croata, que no compitió en Buenos Aires por problemas físicos.

2. El regreso del joven Thiem

Quien sí guarda grandes recuerdos de la tierra naranja de Rio es Dominic Thiem. Ganador de la pasada edición, tras superar al español Pablo Carreño en la final, el austriaco de 24 años llega ahora como segundo cabeza de serie del torneo y sexto del ranking ATP.

Experto en esta superficie en la que ha logrado gran parte de los ocho títulos que ha conquistado, aterrizará en Brasil directamente desde Buenos Aires, donde este domingo disputa la final contra el esolveno Aljaz Bedene (51º del mundo).

Antes, Thiem se deshizo en las semifinales del carismático Gael Monfils (43), otro de los candidatos al título en Rio, donde competirá por primera vez.

3. Las bazas de Sudamérica

Viejo conocido del torneo, Pablo Cuevas (32º) será una de las grandes apuestas del tenis de la región en Rio, donde ya fue campeón en 2016. Junto al uruguayo también destaca el argentino Diego Schwartzman, quien con su 24ª posición en el ranking llega como el sudamericano más en forma.

El tenista de 25 años encabezará la delegación de los "hermanos" -como son llamados con sorna los deportistas argentinos en Brasil- en el torneo, donde también competirán Leonardo Mayer (50), el finalista hace dos años Guido Pella (59) y Horacio Zeballos (66).

Los anfitriones, que nunca han podido disfrutar de un compatriota en la final, pondrán todas sus ilusiones en el joven Thiago Monteiro, sensación hace dos años cuando sorprendió con su victoria a Tsonga, y que con su 96 puesto en el ranking será el mejor brasileño en casa.

4. La 'armada' por la reconquista

Después de acariciar el título el año pasado con la final perdida ante Thiem, el español Pablo Carreño tratará de sacarse la espina ahora en Rio, adonde llega décimo en el ranking pero tras una prematura eliminación en la segunda ronda de Buenos Aires.

Tercer cabeza de serie, el gijonés de 26 años encabezará a la 'armada' en un torneo que conquistaron sus compatriotas Rafael Nadal (2014) y David Ferrer (2015) en las dos primeras ediciones, y que ahora estará representada por Albert Ramos (20) o el veterano Fernando Verdasco (40).