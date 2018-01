Cuartel militar de Lima tiembla con rugido de motores del Dakar 2018

Miles de peruanos y turistas extranjeros llegaron el sábado hasta el cuartel militar 'El Pentagonito', en Lima, para presenciar la partido del rally Dakar 2018, que hizo temblar sus cimientos con un espectacular rugido de motores.

El podio instalado en la base militar se convirtió en un verdadero escenario de celebración cuando partieron los primeros vehículos en la mañana rumbo a la ciudad de Pisco (sur) para cumplir la primera etapa de la competencia.

"Este rally Dakar es un evento muy importante porque los ojos del mundo están sobre nuestro país", dijo a la AFP Rodolfo Moreno, que llegó con su hijo de 5 años desde el distrito limeño de Chorrillos.

"Esta carrera es como observar un mundial", destacó este profesor de tenis cuyo piloto favorito para ganar el Dakar es el francés Stéphane Peterhansel.

Con danzas multicolores acompañadas por la percusión de centenares de cajones peruanos, los 337 vehículos (motos, autos y camiones) fueron pasando por el podio y a su paso locales y turistas los alentaban haciendo flamear banderas con el emblema del Dakar.

"Venimos para apoyar a nuestro compatriota. Esta es una súper carrera", dijo a la AFP un turista canadiense que eufórico alentó la salida de su compatriota Jack Lundin en la categoría motos.

Una avioneta de Promperu sorprendió a los asistentes con sus acrobacias aéreas mientras decenas de comerciantes aprovechaban la oportunidad para vender gorras, brazaletes, banderas y camisetas con los emblemas del legendario rally.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dio la partida simbólica de la 40 edición del rally Dakar, que recorrerá territorios de Perú, Bolivia y Argentina como punto final entre este sábado y el 20 de enero.

El campeón vigente de motos, el inglés Sam Sunderland, fue primero en partir de la base del ejército.

"El Dakar se fue del Perú por cinco años y ha regresado gracias a nuestros esfuerzos y a los del Dakar. Y estamos muy felices de teneros en nuestro bello país", dijo a la prensa Kuczynski que vestía una camisa blanca y una gorra con símbolo de la prueba.

El mandatario manifestó que la competencia permite poner al Perú en el mapa y significa también un impacto económico.

Asimismo, garantizó la seguridad de los espectadores y recordó que la competencia no pasará por zonas arqueológicas y paleontológicas.

"Yo he coleccionado algunos autos, he tenido motos también. He armado autos. O sea que soy un 'car guy'", señaló.

Acompañado por su esposa, Nancy Lange, saludó a varios de los competidores con quienes dialogó y se tomó fotografías.

Expresó su respaldo a los 24 equipos peruanos participantes en el rally entre los que destaca la conductora de televisión Fernanda Kanno, quien será la primera mujer de este país en correr el Dakar.

"Estoy cumpliendo mi sueño de correr el Dakar", dijo entre lagrimas Kanno que conduce una camioneta Toyota Land Cruiser, un antiguo patrullero de la policía de carreteras del Perú que fue adaptado para la dura competencia.

El director del rally Dakar 2018, el francés Etienne Lavigne, aseguró que las seis etapas que se disputarán en Perú ofrecen un espectáculo de alta calidad.

"Estoy más que contento por disfrutar de este país fantástico con fabuloso desiertos y con la promesa de un espectáculo deportivo de alta calidad en los seis primeros días", dijo Lavigne tras liderar la partida simbólica.

Lima fue el escenario de la final del rally en 2012 y la salida en 2013, en las dos únicas ocasiones en las que Perú formó parte del trazado de la prueba, en medio de algunos reclamos de arqueólogos y ambientalistas por el daño que causaban corredores y turistas en zonas protegidas.

Esta vez, vuelve a Perú con el compromiso de una ruta trazada con respeto a la arqueología y medio ambiente. El Dakar-2018 en sus 14 etapas finalizará el 20 de enero en la provincia argentina de Córdoba.