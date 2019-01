Dakar-2019/Loeb: "Las dunas son siempre complicadas"

Atracción del Dakar-2019 que arranca el lunes en Lima, el piloto francés Sébastien Loeb encara su cuarto intento en el célebre rally. Una edición 100% arenosa no necesariamente favorable al nueve veces campeón mundial, para quien "las dunas son siempre complicadas".

P: El año pasado abandonó pero está de vuelta. ¿Le pudieron las ganas?

R: "Cuando terminé el año pasado... o mejor dicho, cuando no terminé el año pasado, el deseo no estaba necesariamente allí, estaba pensando en otra cosa... Sabía que Peugeot paraba y no estaba buscando una solución para volver. Luego, el tiempo pasa y solo recordamos lo bueno. Un día, decimos 'bueno, ¿y por qué no volver?' Y aquí estamos".

P: Y eso que este Dakar 100% arena no le es favorable...

R: "Está claro que, sobre el papel, no es un Dakar que me favorezca, pero vengo con un equipo privado para disfrutar. Me dije a mí mismo que no tengo a menudo la oportunidad de conducir en lugares como este. Son imágenes que perduran, aunque haya momentos difíciles, y pensé que hacerlo como independiente era otro enfoque diferente, más fresco, más relajado... Y me complació compartir esta experiencia con Daniel (Elena, su copiloto)".

P: ¿Cómo piensa abordar este rally?

R: "Voy a rodar cómo yo sé. Es un rally complicado para nosotros porque las dunas no son mi punto fuerte. En la navegación, hicimos algunas cosas buenas pero no tenemos la experiencia de un Peterhansel o un Cottret... Hemos adquirido rodaje a lo largo de los años y no hicimos el ridículo el año pasado en las etapas especiales. El objetivo es mejorar. Luego, siempre es difícil predecir un rally como este. Será complicado y pesará más el tiempo perdido que el cronómetro puro. Ya no es como los primeros Dakars, en los que partíamos de etapas especiales WRC y sacábamos diferencias de más de un minuto. No es el mismo espíritu. Voy a tener más problemas para explotar mis cualidades como piloto de WRC, pero ya veremos. Lo haremos lo mejor que podamos ".

P: Están también Peterhansel, al-Attiyah, Despres, Roma, Sainz... gente de gran nivel.

R: "Estará abierto, especialmente porque tengo un Peugeot de hace dos años, el Mini ha progresado, Al-Attiyah será protagonista... los 4x4 aprovecharán las dunas, pero nosotros no tenemos derecho a cometer errores. Si nos detenemos, se acabó. No es el rendimiento puro lo que marcará la diferencia, pero incluso con un coche menos nuevo, podemos hacer cosas buenas".

P: ¿En qué área ha progresado desde su primer Dakar?

R: "Hemos avanzado mucho en la lectura de las dunas, en navegación. Las dunas siempre son complicadas... Hay agujeros, dunas rotas, no siempre hay visibilidad, siempre hay que estar vigilante.

P: ¿Cómo fueron las últimas pruebas?

R: "Las necesitaba porque solo hice pruebas cortas con el auto. Fue interesante conocer el paisaje de las dunas, cruzarlas, tener tiempo para reducir la velocidad para pasar aquí o allá, para acostumbrarse a conducir en un entorno que no es natural para mí. Otros están más familiarizados y saben leerlas mejor. Nosotros, a veces, nos hundimos con nuestro coche y de repente aparece un local tranquilo, con su pequeña furgoneta, que aparca al lado, nos mira y dice '¿cómo están?'. No es piloto, pero tiene el hábito y la técnica ".