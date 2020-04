Dana White cancela UFC 249 por coronavirus

LOS ÁNGELES (AP) — El evento UFC 249 fue cancelado después de que ESPN y su matriz Disney pusieron freno al plan de Dana White, quien se había empecinado en realizar la función de artes marciales mixtas en medio de la pandemia de coronavirus.

Después de mostrarse desafiante durante semanas, manteniendo el calendario de peleas, White, el presidente de la UFC, confirmó el jueves la decisión de detener los combates, por medio de un texto enviado a The Associated Press.

“Yo estaba listo para ir con esto el sábado, pero tanto Disney como ESPN me pidieron claudicar”, escribió White. “Amo y respeto mi sociedad con ellos, así que pospuse el evento”.

La función UFC 249 estaba programada para el 18 de abril e iba a ser transmitida por ESPN Plus en la modalidad de pago por ver. White tenía planeado continuar con peleas semanales en el Tachi Palace Hotel & Casino, en la Reserva india del valle central de California.

White dio a conocer la cancelación durante una entrevista en la cadena ESPN, con la que tiene suscrito un contrato de transmisiones por 1.500 millones de dólares.

Dijo que recibió “una llamada del más alto nivel al que se puede llegar en Disney y el más alto nivel en ESPN” el jueves, pidiendo que detuviera las peleas. La UFC se mudó a ESPN en el 2019 mediante el colosal convenio.

Aunque la UFC no realizará combates en las próximas semanas, White dijo que sigue adelante con un plan para construir un octágono y una sede de peleas en una isla privada no precisada. White había contemplado usar la llamada “Isla de las Peleas” en los próximos meses, para llevar ahí a combatientes que no hubieran nacido en Estados Unidos ni pudieran ingresar en ese país.

“La infraestructura de la isla se construye y estará funcionando lo más pronto posible”, dijo White a la AP.

Su frustración con Disney fue evidente. Había insistido en que realizaría los combates pese a las críticas.

Ha indicado que el último mes de preparativos para la función 249 había sido el más desafiante de su carrera como promotor de peleas, desde 2001, cuando comenzó a encabezar la UFC.

De cualquier modo, el líder de la organización promotora de eventos de artes marciales mixtas se mostró optimista. Prometió que éste “será el primer deporte en volver” tras la pandemia.

White anunció la cancelación poco después de que la senadora federal Dianne Feinstein emitió un comunicado en el que instó a que la UFC reconsiderara su plan.

Horas antes de que tomara la decisión, el mánager de la peleadora Rose Namajunas había dicho que la excampeona de peso paja no participaría en el UFC 249 tras el fallecimiento de dos familiares por coronavirus.

La semana pasada el evento principal tuvo que ser cambiado después de que el campeón de la categoría Khabib Nurmagomedov se dio de baja y fue reemplazado por Gaethje.

Nurmagomedov salió de Estados Unidos después de que White mudó el UFC 249 de Brooklyn. El evento estuvo brevemente fue programado para realizarse en los Emiratos Árabes Unidos. Nurmagomedov regresó a su natal Rusia cuando se canceló el plan y el campeón invicto está impedido o se niega a salir de nuevo debido a la pandemia.