Dane Coles vuelve a los All Blacks pero rechaza la capitanía

El hooker neozelandés Dane Coles, ausente de los terrenos de juego durante cerca de un año, vuelve a los All Blacks para el duelo del sábado ante Japón, pero este lunes rechazó lucir el brazalete de capitán.

Coles, de 31 años y 56 veces internacional, es uno de los jugadores más experimentados convocados por el seleccionador Steve Hansen para la gira de otoño, pero vuelve tras dos temporadas complicadas, debido a varias lesiones, entre ellas una rotura de los ligamentos de una rodilla, que sufrió contra Francia en noviembre, que necesitó dos operaciones.

"Debido al año que he vivido, debo ser un poco egoísta. Esta capitanía no es probablemente la mejor cosa para mí. Siempre he tenido un papel principal si juego en este equipo", declaró Coles, histórico de los All Blacks.

"Hay evidentemente muchos jóvenes que llegan y, no importa quién sea el capitán, le apoyaré", declaró el capitán de los Hurricanes.

Tras haber ganado a Australia (37-20), Nueva Zelanda, vigente doble campeón mundial, continúa su gira de otoño con cuatro partidos en tres semanas; ante Japón (3 noviembre), Inglaterra (10 noviembre), Irlanda (17 noviembre) e Italia (24 noviembre).