Datos sobre Pyeongchang, sede de olímpicos de invierno

PYEONGCHANG, Corea del Sur (AP) — Preguntas y respuestas sobre Pyeongchang, la localidad surcoreana donde se realizarán los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero:

___

P: ¿Es seguro viajar a la península coreana?

R: Sí, es un lugar seguro, aunque vale aclarar que entre las dos Coreas reina un clima de tensión. Corea del Sur es uno de los lugares más seguros del mundo, tanto para visitar como para vivir allí. La gente en los restaurantes, cuando va al baño, deja sus teléfonos celulares en la mesa sin preocupación.

Pero es también un lugar que no está muy lejos de Corea del Norte, un hermético país de régimen totalitario comunista y armado con armas nucleares. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump ha estado igualando la exagerada retórica norcoreana, han cundido temores de guerra. Los surcoreanos, acostumbrados a las amenazas de convertir a Seúl “en un río de fuego”, por lo general son indiferentes al tema, en parte debido a la presencia de 28.500 soldados estadounidenses y a la gran cantidad de cañones y misiles que apuntan a suelo norcoreano. El régimen norcoreano valora ante todo su propia supervivencia, y sabe que jamás ganaría una guerra contra el Sur y Estados Unidos. Ello ha atenuado las tensiones desde que concluyó la Guerra de Corea en 1953.

___

P: ¿La gente allá habla inglés?

R: Muy pocos hablan inglés. Pero el gobierno ha financiado clases de inglés para el personal en la industria de servicios. Habrá apps de traducción y voluntarios que ayuden con el idioma, y estarán disponibles números telefónicos para emergencias. Los surcoreanos además son naturalmente anfitriones curiosos y amables.

___

P: ¿A dónde exactamente estaré yendo?

R: A un lugar encantador, lleno de montañas, arroyos, aire limpio y temperaturas gélidas, aunque también está la playa con clima más templado y célebre por sus mariscos y pescados.

Las olimpiadas en realidad se realizarán en tres zonas: Pyeongchang, conocida por sus montañas y deportes de invierno; Jeongseon, una región de clase obrera que subsiste gracias a las minas; y Gangneung, por lejos la mayor de las zonas olímpicas, un concurrido puerto y área vacacional sobre el Mar del Japón, que aquí llaman el Mar del Este. Juntas, estas regiones comprenden el extremo nororiental de Corea del Sur, no muy lejos de Corea del Norte. Las zonas más adentro históricamente han sido aisladas y si bien es verdad que hay sectores que han sido reconstruidos para las olimpiadas, estos lugares suelen ser simples y tranquilos, muy distintos al bullicio, las luces y los rascacielos de Seúl.

___

P: ¿Qué puedo comer allá?

R: La cocina coreana es una de las mejores del mundo. Tienen el plato típico “kimchi”, bien picante. Hay sopas densas y fermentadas, con tiernos pedazos de carne. Hay todo tipo de carnes a la parrilla. Y para beber, un licor llamado soju. Si bien no hay tanta variedad gastronómica como en Seúl, hay exquisiteces locales como pescado seco, en guisos o a la parrilla; puerco y pulpo a la parrilla y en salsa; tofu; arroz adosado con especies y unas de las mejores carnes de res del país.

___

P: ¿Cómo es el clima allá?

R: Hay que abrigarse. La provincia de Gangwon es uno de los lugares más fríos del país. El viento es feroz, y el estadio donde se realizarán las ceremonias de inauguración y cierre es al aire libre y no hay calefacción. Los habitantes locales son estoicos y no suelen quejarse del frío, pero para los extranjeros, la pasarán pésimo si no se abrigan.

___

P: ¿Qué medio de transporte se podrá usar?

R: Habrá trenes de alta velocidad que llevarán a la gente a la zona proveniente de Seúl o del aeropuerto de Incheon en una hora, comparado con tres horas en automóvil. Habrá además más taxis, más autobuses municipales y más autobuses privados que trasladarán a la gente a los hoteles y al aeropuerto local. Las autoridades aspiran a reducir el congestionamiento al limitar el tráfico de la gente local. La gente que viene de afuera podrá escoger de entre siete estacionamientos cerca de las sedes olímpicas, y tomar autobuses gratis de allí a los estadios.

___

P: ¿Qué otras cosas se pueden hacer en Pyeongchang y en Corea de Sur?

R: El condado de Pyeongchang es famoso por sus juegos de invierno y hay numerosas tiendas para rentar equipos de esquí. Simplemente manejar en medio de las descomunales montañas nevadas es una experiencia increíble. Para vistas panorámicas está el Parque Nacional Odaesan o el templo budista Woljeongsa, donde uno puede pernoctar. Es posible escalar el Monte Seonjaryeong o visitar granjas de ovejas en el poblado de Daegwallyeong.

Jeongseon tiene el único casino que hay en todo el país: Gangwon Land. También es posible pasear en bicicleta en medio de las montañas en el Parque Nacional Jeongseon o escalar el Monte Mount Beyongbangsan.

Gangneung tiene los vibrantes distritos de Sacheon y Gyodong, cerca de la famosa Playa Gyeongpo. Está la Casa Ojukheon, y el Museo Municipal es una casa que data de la Era Joseon, en el siglo XVI, pero está muy bien preservada. Y para un amanecer asombroso está el Parque Jeongdongjin.

Seúl ofrece tiendas y lugares de vida nocturna en Gangnam, al sur del río Han. Más al norte están los mercados al aire libre Namdaemun y varios palacios y jardines reales. A poca distancia está la Zona Desmilitarizada, donde soldados de las dos Coreas se observan tensamente a través de la frontera. La incongruencia de tensiones geopolíticas y atracciones turísticas (en el sector sur hay un restaurante Popeyes y un parque de diversiones) se ha vuelto aun más desconcertante desde que un soldado norcoreano huyó al Sur. Ahora se está recuperando luego de haber sido baleado por un camarada suyo cuando corría al otro lado de la línea limítrofe.

___

El corresponsal de la AP Kim Tong-hyung contribuyó con esta nota.

___

Foster Klug en Twitter:

twitter.com/apklug