Dellien gana el primer partido de un boliviano en Grand Slam en 36 años

El joven Hugo Dellien continuó haciendo historia para el tenis boliviano, ganando este domingo en la primera ronda de Roland Garros, en el regreso de un jugador de su país al cuadro principal de un Grand Slam después de 36 años.

Dellien, 92º del mundo, se impuso sólidamente en su partido de debut al indio Prajnesh Gunneswaran (86º) por 6-1, 6-3 y 6-1, en apenas una hora y 15 minutos.

En la siguiente ronda, el jugador boliviano de 25 años tendrá un reto mucho más difícil, ya que se medirá al griego Stefanos Tsitsipas, sexto del mundo y uno de los favoritos al título, que este domingo no tuvo excesivos problemas para vencer al alemán Maximilian Marterer (110º) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4).

"Claro que puedo ganar a Tsitsipas", dijo Dellien a los periodistas después del partido cuando le preguntaron si se sentía capaz de dar la gran sorpresa ante el jugador ateniense.

"El tenis está muy parejo. Con los resultados que he tenido últimamente, puede pasar. Tengo que hacer ajustes mentalmente, si lo consigo puedo tener muchas chances", apuntó.

Dellien recordó que recientemente jugó dos partidos ante jugadores del 'Top 10', Kei Nishikori en Madrid y Alexander Zverev en Ginebra, y que en ambas ocasiones hizo un buen papel pese a perder, obligando a sus rivales a esforzarse.

"Vengo en un momento muy bueno. Tengo ya experiencia de jugar con dos del top 10. Sé cómo se juega contra ellos. Creo que estoy preparado", aseveró.

Mario Martínez, que llegó a tercera ronda en Roland Garros en 1983, era hasta ahora la referencia aislada de Bolivia en el torneo francés y Dellien, que está viviendo la mejor temporada de su carrera a los 25 años, ha devuelto a su país al mapa de este deporte.

"Estoy disfrutando mucho del apoyo boliviano. Estoy logrando cosas que yo mismo me estoy sorprendiendo de poder lograr. Todo está yendo muy rápido", admitió.

"Me he preparado física y mentalmente. Pude estar tranquilo y cerrar el partido pronto hoy. He mejorado mucho pero tengo que aprender más, es algo que voy a lograr con la experiencia", señaló.

- De principio a fin -

Accedió al cuadro principal de forma automática por sus méritos, sin necesidad de pasar por las rondas clasificatorias y fue muy superior desde el principio en este duelo de primera ronda.

El primer set lo solventó en apenas 21 minutos, con dos quiebres de servicio y moviendo a placer a su rival indio, incapaz de contrarrestar la iniciativa del boliviano.

En la segunda manga el jugador asiático plantó más resistencia de inicio, pero luego Dellien volvió a conseguir dos quiebres de servicio y se apuntó el set por 6-3 en poco más de media hora.

En la tercera, Dellien continuó controlando la situación sin temblar y otros dos 'breaks' le permitieron una resolución rápida por 6-1 en el set más corto del partido, de apenas 19 minutos.

Dellien prometió no dejarse intimidar ni por Tsitsipas ni por otra figura con la que tenga que jugar próximamente.

"Al principio me daba vergüenza verlos. Son ídolos, no sabes qué hacer. Con el correr de los torneos ya todo se hace más familiar", explicó sobre cómo se está acostumbrado a compartir presencia en los grandes torneos con Rafa Nadal, Novak Djokovic y el resto de estrellas de la raqueta