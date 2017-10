Derek Jeter toma las riendas de los Marlins en las Grandes Ligas

La exestrella de las Grandes Ligas de béisbol Derek Jeter tomó las riendas de los Marlins de Miami y dijo este martes que está listo para tomar "decisiones impopulares" como parte del nuevo grupo de propietarios del equipo.

Jeter, parte de un consorcio que completó la adquisición de los Marlins por 1.200 millones de dólares el lunes, no se comprometió cuando se le preguntó sobre el lugar del estelar toletero Giancarlo Stanton en la franquicia.

Sin embargo, la exestrella de los Yankees de Nueva York señaló que los Marlins planean una "reconstrucción" radical de la organización en medio de informes de que se están planificando recortes en la nómina.

"Más adelante habrá decisiones a veces impopulares", aclaró Jeter a periodistas en el Marlins Park.

El viernes, Stanton dijo a un periodista que no quería ser parte de otro trabajo de reconstrucción a largo plazo, quejándose en una entrevista que habían "perdido durante siete años".

Preguntado sobre Stanton, que lideró las Mayores este año con 59 jonrones y 132 impulsadas, Jeter señaló que el jardinero estrella había disfrutado de una "temporada increíble".

Sin embargo, fue ambiguo cuando se le preguntó por el futuro a largo plazo de Stanton.

"No lo conozco bien", dijo Jeter sobre Stanton. "No he hablado con los jugadores, no he hablado con él. Cualquier cosa que vayamos a hacer con la organización, hablaré con (Mike) Hill (presidente del equipo)".

Jeter, sin embargo, dijo que esperaba que los cambios tendrían que hacerse.

Stanton firmó un contrato de 13 años por valor de 325 millones de dólares.

Según los informes, los Marlins perdieron más de 50 millones de dólares con una nómina de 115 millones de dólares en 2017.

Jeter está supuestamente dispuesto a reducir la nómina a unos 55 millones de dólares en 2018, cuando está programado que Stanton reciba 25 millones de dólares.

"Tenemos que reconstruir la organización", dijo Jeter. "Comienza con el desarrollo de los jugadores. Lo construiremos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba".