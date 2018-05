Dimitrov abre Roland Garros con triunfo ante el egipcio Safwat

El búlgaro Grigor Dimitrov, quinto jugador mundial, fue el primero de los grandes favoritos del cuadro masculino en debutar este año en Roland Garros, este domingo, con una victoria más trabajada de lo esperado ante el egipcio Mohamed Safwat por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/1).

Dimitrov jugará en la segunda ronda contra el ganador del duelo entre el chileno Nicolás Jarry y el estadounidense Jared Donaldson.

Safwat no era el jugador inicialmente previsto para el debut de Dimitrov, ya que el sorteo había determinado que fuera el serbio Viktor Troicki, que antes del partido fue declarado baja por una lumbalgia.

El egipcio (182º del mundo, 27 años), que había perdido ante el argentino Guido Andreozzi en la última ronda de las clasificaciones el viernes, entró al cuadro principal como su sustituto, en calidad de 'lucky loser' (perdedor afortunado).

"Estaba calentando y mi entrenador me dijo que en el cuadro tenía un rival diferente. No me lo esperaba", admitió Dimitrov.

Fue el primer partido de Safwat en un torneo del Grand Slam y el primero para un tenista egipcio en el cuadro principal de Roland Garros desde Tamer El Sawy en 1996.

Pese a la derrota, una buena noticia para el deporte egipcio un día después de la lesión de la estrella de su fútbol, Mohamed Salah, durante la final de la Liga de Campeones ganada por el Real Madrid ante el Liverpool (3-1).

Dimitrov, que en sus siete participaciones anteriores en Roland Garros nunca superó la tercera ronda, ha tenido una temporada sobre tierra batida algo irregular este año, pero brilló especialmente en el Masters 1000 de Montecarlo, donde llegó a semifinales, ronda en la que Rafa Nadal le cortó el paso.