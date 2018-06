Director general de Renault "valora" alternativas a Sainz

Cyril Abiteboul, director general de Renault F1, indicó en una entrevista a la AFP que "valora" alternativas a Carlos Sainz, cedido en el equipo francés por Red Bull, dado que la próxima temporada el piloto español podría ocupar el puesto de Daniel Ricciardo en la escudería austríaca.

P: ¿Siente cierto alivio tras el fin de su alianza con Red Bull?

R: "No, no es un alivio. Es algo coherente para permitir a Red Bull alcanzar un estatus de escudería estable, a la cual no podíamos ofrecerle más. Simplemente fue aceptar el corte del cordón umbilical que nos conectó en nuestro pasado como proveedor de motores. Ahora necesitamos volcarnos plenamente con nuestro proyecto. Es el momento y estamos preparados. Es un mensaje muy claro que se envía al exterior y también de manera interna a Viry y Enstone (fabricantes de motores y chasis de Renault)".

P: Carlos Sainz está a préstamo por Red Bull en Renault, ¿qué consecuencias puede tener el divorcio en este tema?

R: "Estaremos extremadamente atentos a la situación de Ricciardo, cuya decisión tendrá gran influencia en el mercado de pilotos, y por lo tanto tener consecuencias colaterales para Carlos. No vamos a esperar eternamente a que Ricciardo y Red Bull se decidan. Como la elección de Carlos la pueden realizar de un momento para otro, y es una opción extremadamente seria para el próximo año, visto su rendimiento, nosotros valoramos alternativas. La progresión de nuestro coche la puede comprobar comprobar todo el mundo y tampoco pasa desapercibida para los pilotos que quieren conducir con nosotros".

P: ¿Intentar reclutar a Esteban Ocon (Force India) es factible?

R: "Es una opción entre otras. Pero a día de hoy es un piloto con contrato. En nuestro regreso en 2016, muchos pilotos tenían contratos de larga duración, uno de ellos Esteban, que está en un filial (de Mercedes). Habrá que estar atentos a si en el futuro hay posibilidades de tener un acercamiento".

P: ¿Cuáles son los próximos pasos para su escudería?

R: "Lo próximo es estar capacitados en 2020 para ganar carreras y el título en 2021. Por el momento estamos cumpliendo con el plan marcado para 2016, 2017 y 2018. Las próximas etapas van a ser las más difíciles sobre todo si se mira la diferencia entre nosotros y los equipos Top. Debemos trabajar para nosotros mismos, pero también por la evolución de este deporte. Mi opinión es sesgada, pero si un equipo como Renault con sus medios, su seriedad y su pasado no es capaz de unirse a a los equipos Top, no sería sano para la Fórmula 1".

P: Ferrari y Mercedes se oponen a la limitación de presupuestos. ¿Qué opinión le merece?

R: "Es normal, están en posición de defensa, nosotros de desafiarlas. Mercedes y Ferrari tienen interés en mantener el statu quo, nosotros en alterar las reglas del juego. Hoy en día Mercedes se apoya en 900 personas, puede ser que los tengamos que imitar. Renault, con Mitsubishi y Nissan, forma parte de la primera alianza del mundo, y tenemos los medios necesarios para hacerlo. Nuestra cifra de negocios es 40 veces superior a la de Red Bull. Después, a la pregunta de que si queremos, la respuesta es no. No tiene mucho sentido. Nos gustaría que la F1 evolucionase de tal forma que no necesitemos crecer tanto, y que este deporte tenga la inteligencia para transformarse".