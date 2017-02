Disconformidad dentro del Comité Olímpico por parte de la Secretaria General

Este viernes se dio a conocer una disconformidad dentro del Comité Olímpico de Panamá (COP), por parte de Estela Riley, quien es la Secretaria General del mismo, tras despido sin autorización de una colaboradora.

Riley afirma que no estuvo de acuerdo con el proceso que se dio por la salida de la Sra. Lilia Montiel, quien después de tantos años, a través de un mutuo acuedo, sale del Comité a cargo de Camilo Amado.

Con respecto a esto, Riley asegura que se violan los estatutos en su Artículo 21, donde indica que al Presidente no se le permite tomar la decisión y ejecutarla de manera singular e independiente, alegando que no fue consultada sobre el tema.

Aunque Riley manifestó a rpctv.com que hay cosas que no se sienten muy bien en el inicio de labores con el COP, espera un acercamiento con Camilo Amado, ya que su intención es tomar el papel por el cual fue elegida y cumplir el estatuto. "No me puedo estar enterando de cosas por correo", agregó.

Reacción del COP

Ante esto, Camilo Amado, a través de un comunicado oficial, expresó que no fue un despido para la Sra Montiel, quien laboró durante muchos años dentro del Comité Olímpico y se firmó un mutuo acuerdo para que se acogiera a su jubilación.

"Al resto de los miembros de la Junta Directiva nos toma por sorpresa la comunicación enviada por la Secretaria General ya que desde las elecciones del Comité Olímpico de Panamá hemos tenido 6 reuniones de Junta Directiva, en 4 de ellas ha participado la Secretaria General y en ninguna ha manifestado algún tipo de disconformidad", manifiesta dentro del comunicado.