Djokovic avanza, Muguruza cae y Del Potro no debuta por lluvia en Cincinnati

El serbio Novak Djokovic y la estadounidense Sloane Stephens avanzaron este miércoles con paso firme a la tercera ronda del torneo de Cincinnati, antesala del US Open, mientras la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza cayó a las primeras de cambio y el argentino Juan Martín del Potro no pudo debutar por la lluvia.

El de Tandil debía hacer su estreno en el último turno del día ante el surcoreano Hyeon Chung pero las condiciones meteorológicas obligaron a suspender una jornada que sufrió retrasos anteriormente debido al agua.

Antes, Djokovic, ex número uno de la ATP y vigente campeón de Wimbledon, se repuso de unos problemas estomacales y, tras perder el primer set ante el francés Adrian Mannarino, acabó superándolo en dos horas y nueve minutos por 4-6, 6-2, 6-1.

"No me sentía bien, no pasé una buena noche y no me encontraba bien durante el primer set y medio", dijo el serbio, que incluso tuvo que pedir la ayuda del doctor en la segunda manga.

"Conseguí seguir adelante de alguna manera y con la ayuda del doctor y de Dios... Ahora estoy simplemente contento de haber logrado superar el desafío", añadió.

Por su parte el alemán Alexander Zverev, que decepcionó en Toronto la semana anterior al caer en los cuartos de final ante la promesa griega Stefanos Tsitsipas, cedió en tres sets por 7-5, 4-6, 5-7 frente al holandés Robin Haase.

Además, el croata Marin Cilic (N.7) sufrió para imponerse al rumano Marius Copil por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y el sudafricano Kevin Anderson (N.6) venció 7-6 (8/6), 6-2 al galo Jérémy Chardy.

El suizo Roger Federer debutó en el campeonato el martes con triunfo ante el alemán Peter Gojowczyk por un doble 6-4 y ahora chocará en la siguiente fase con el argentino Leonardo Mayer. El español Rafael Nadal, primero de la ATP, decidió descansar tras imponerse en Toronto.

- Adiós prematu de Muguruza y Wozniacki -

En la categoría femenina, Muguruza cayó en tres sets ante la ucraniana Lesia Tsurenko.

Muguruza, ganadora de dos torneos de Grand Slam y séptima sembrada del campeonato, volvía a la competición luego de irse en segunda ronda en Wimbledon hace un mes y medio, en el que era la defensa de su título sobre el torneo de hierba.

La originaria de Caracas fue incapaz de mantener el nivel del primer set y acabó sucumbiendo en tres mangas por 6-2, 4-6, 4-6.

"Fue un partido muy feo pero estoy contenta de mi lucha, incluso si el nivel no fue demasiado alto", señaló Muguruza tras su derrota.

"Al final logró volver en el tercer set, jugar mejor y encontrar una manera de ganar el partido. Yo estoy contenta de no haber sentido dolor (en el brazo)", señaló sobre una lesión sufrida en esa parte del cuerpo que hizo que comenzara más tarde su preparación de cara al US Open.

Además, la local Sloane Stephens, finalista la semana pasada en el torneo de Montreal, de categoría Premier, cumplió con los pronósticos al batir a la germana Tatjana Maria por 6-3, 6-2 y la danesa Caroline Wozniacki (N.2) tuvo que abandonar en la segunda manga ante la holandesa Kiki Bertens por lesión (4-6, 0-0).

El torneo de Cincinnati es el último gran evento antes del Abierto de Estados Unidos, que se disputa en Flushing Meadows, en Nueva York, del 27 de agosto al 9 de septiembre.