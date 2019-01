Djokovic y Serena comienzan con buen pie su campaña por la gloria en Australia

635x357 Simona Halep se esfuerza para golpear una bola durante us partido contra Kaia Kanepi en la segunda jornada del Abierto de Australia, este martes 15 de enero en Melbourne. AFP

El serbio Novak Djokovic y la estadounidense Serena Williams empezaron con buen pie este martes la competición en el Abierto de Australia, ganando sus partidos con facilidad. El primero busca el récord de siete títulos en Melbourne y la segunda igualar la marca de 24 torneos Grand Slam ganados.

Djokovic, primero del ránking de la ATP, se deshizo en esta primera ronda del estadounidense Mitchell Krueger, salido de las calificaciones y 230º del mundo, al que ganó por 6-3, 6-2, 6-2, mientras que Serena, exnúmero uno de la WTA, donde ahora ocupa el puesto 16, ganó a la alemana Tatjana Maria por 6-0, 6-2.

Con su triunfo en 2 horas y 3 minutos en el Rod Laver Arena de Melbourne, Djokovic ha alcanzado la segunda ronda del Australian Open durante trece años consecutivos.

El serbio se enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga en segunda ronda, al que derrotó en la final de 2008 en Mebourne, para ganar el primero de sus catorce títulos de Grand Slam.

El tenista balcánico tuvo un mal comienzo, ya que perdió su saque para un empate a juegos de 1-1, antes de reaccionar inmediatamente.

"Me enfrentaba a él por primera vez y no sabía lo que me iba a encontrar", declaró Djokovic.

Su duelo con Tsonga, que fue número cinco mundial y que ahora ocupa el puesto 177, no lo prevé sencillo.

"Tengo mucho respeto por Jo. Estoy impaciente por volver a enfrentarme a él en esta pista prestigiosa", afirmó el número uno mundial.

Desde que volvió a tener buenos resultados y su plenitud física el año pasado, poco después de recurrir de nuevo al entrenador de todos sus éxitos, Marian Vajda, Djokovic se ha mostrado casi imparable, ganando Wimbledon y el US Open.

- Victoria de Zverev -

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, a quien algunos ven como un ganador potencial de un Grand Slam, pasó a la segunda ronda al derrotar al esloveno Aljaz Bedene por 6-4, 6-1, 6-4.

Zverev, de 21 años y cuarto cabeza de serie, pasó apuros en el primer set, pero luego se recuperó y dominó el resto del partido.

"He tenido muchas lesiones y el tobillo todavía está un poco hinchado. Pero hice todo bien durante mi preparación", afirmó Zverev, ganador del Masters de Londres en 2018, tras el encuentro.

Por su parte, el argentino Leonardo Mayer y el español Pablo Carreño-Busta también se clasificaron para la siguiente vuelta.

En la prueba femenina, Serena Williams apenas necesito 49 minutos para desmantelar a Tajana Maria (73ª), justificando su condición de favorita en las apuestas para hacerse con su octavo título australiano.

La estadounidense, de 37 años, ganó su 23º gran título hace dos años, cuando estaba embarazada de ocho semanas, y ahora intenta igualar el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam en la tierra natal de la australiana.

La estadounidense se enfrentará en segunda ronda a la canadiense Eugenie Bouchard, que se impuso a la china Peng Shuai por 6-2, 6-1.

- Apuros de Halep -

Por su parte, la número uno mundial, la rumana Simona Halep, pasó muchos apuros para derrotar a la estonia Kaia Kanepi (71ª), a la que se impuso en tres sets, por 6-7, (2/7) 6-4, 6-2.

Tras ceder el primer set y haber perdido el servicio en el segundo (2-1), Halep, que no terminó la temporada 2018 debido a una hernia discal, no estuvo lejos de una segunda eliminación consecutiva en primera ronda en Grand Slam, después de caer de entrada en el pasado US Open, precisamente frente a Kanepi.

Pero la rumana de 27 años supo reaccionar y ganar "mucho en confianza" para el resto del torneo.

Halep había alcanzado la final en Melbourne en 2018, cuatro meses antes de ganar su primer torneo de Grand Slam, en Roland Garros.

En la segunda ronda, se enfrentará a la estadounidense Sofia Kenin (37ª).

Por su parte, las españolas Garbiñe Muguruza, 18ª cabeza de serie, y Carla Suárez (N.23) se clasificaron para la segunda ronda.

Muguruza venció a la china Sisai Zheng en dos sets, 6-2, 6-3, y Suárez impuso ante la francesa Clara Burel 7-5, 6-2.