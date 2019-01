Djokovic y Serena siguen con paso firme en Australia

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, y la estadounidense Serena Williams, antigua primera del ránking, ahora en el puesto 16ª, resolvieron con facilidad este jueves sus partidos de segunda ronda del Abierto de Australia, y siguen su camino en busca de sus respectivos records.

Djokovic persigue su séptimo título en Australia, que sería un récord, mientras que Serena Williams quiere lograr su 24º trofeo de Grand Slam, igualando el palmarés de la australiana Margaret Court.

El serbio no tuvo problemas en derrotar al francés Jo-Wilfried Tsonga, antiguo quinto jugador del planeta, hoy 177º, en tres sets, por 6-3, 7-5, 6-4, en una repetición de la final de 2008, ganada por Djokovic, mientras que la estadounidense se deshizo de la canadiense Eugenie Bouchard, antigua número cinco mundial y ahora 79ª, por 6-2 y 6-2.

Djokovic se impuso al francés por 17ª vez en 27 partidos, en once años, y se medirá en tercera ronda con el canadiense Denis Shapovalov, 25º del mundo.

El francés de 33 años solo plantó cara al serbio en el segundo set, llegando a tener una ventaja de 4-2, pero el número uno mundial de 31 años se recuperó y cerró el partido en poco más de dos horas.

"Jugué un buen set y medio, pero después Tsonga lo ha hecho muy bien. Pero tras romperme el servicio en el segundo set, yo rompí el suyo rápidamente y eso me dio confianza de cara al tercer set", explicó Djokovic, que busca el séptimo título en el Abierto de Australia, que significaría un récord.

- Renacida Serena -

Serena Williams, que hizo en el Open de Australia su regreso a una competición oficial, cuatro meses después de su final explosiva en el US Open, derrotó con facilidad a la canadiense Bouchard, en solo 70 minutos.

La menor de la hermanas Williams (37 años) se medirá a la joven ucraniana Dayana Yastremska (18 años) por una plaza en octavos de final.

"No he jugado muchos partidos desde el año pasado pero no es grave", estimó Serena.

En la primera ronda, solo había estado 49 minutos en la pista Rod Laver Arena.

Fue en Melbourne donde la antigua número uno mundial, hoy 16ª, logró su 23º título de Grand Slam, en 2017. En ese momento estaba embarazada de ocho semanas. La edición de 2018, cuatro meses después de dar a luz a su hija Olympia, se jugó sin ella.

Por su parte, el alemán Alexander Zverev (4º) pasó muchos problemas para vencer al francés Jérémy Chardy (36º), por 7-6 (7/5), 6-4, 5-7, 6-7 (8/6), 6-1, tras casi cuatro horas.

Vencedor del Masters a final de año, el trofeo más prestigioso de su joven carrera, el alemán, que nunca ha superado los cuartos de final de un Grand Slam, tendrá una tercera vuelta en principio abordable, contra el invitado australiano Alex Bolt, 155º mundial, que batió al francés Gilles Simon (30º), tras salvar cuatro goles de partido.

- Abandono de Thiem -

Por su parte, el austríaco Dominic Thiem, octavo del mundo, abandonó en segunda ronda cuando perdía ante el australiano Alexei Popyrin (149º), por 7-5, 6-4, 2-0.

Thiem pareció no estar recuperado de su largo partido de primera ronda ganado en cinco sets contra el francés Benoît Paire.

"No es nunca fácil ganar así", declaró Popyrin, de 19 años.

El número nueve mundial, Kei Nishikori, necesitó cinco sets ante el croata Ivo Karlovic (73º), ganando en el super tie-break, en segunda ronda, por 6-3, 7-6 (8/6), 5-7, 5-7, 7-6 (10/7).

En la prueba femenina, la número uno mundial, la rumana Simona Halep, tuvo que luchar durante tres sets, para ganar por 6-3, 6-7 (5/7), 6-4, frente a la estadounidense Sofia Kenin (37º), y clasificarse a la tercera ronda.

Halep se dirigía hacia una victoria tranquila cuando iba ganando por 6-3, 3-0 y luego se le complicaron las cosas.

"No sé cómo he ganado. He tenido que correr mucho", declaró.

La rumana se enfrentará a la estadounidense Venus Williams (36ª) por una plaza en octavos.