Djokovic contra Thiem, otra semifinal de lujo en Roland Garros

Después de que el martes Rafa Nadal y Roger Federer cerraran su cita para la primera semifinal, Novak Djokovic y Dominic Thiem sellaron este jueves su clasificación para esa misma ronda en Roland Garros, donde se enfrentarán el viernes en busca de la gran final.

Los cuatro primeros del ránking mundial ATP se han clasificado este año para semifinales de la cita parisina, en lo que constituye un menú de auténtico lujo para el desenlace del torneo.

Djokovic, número uno mundial y campeón de las tres anteriores citas del Grand Slam (Wimbledon y Estados Unidos en 2018, Australia en 2019), siguió adelante con su objetivo de ser el vigente rey en los cuatro grandes.

Es además el único de los cuatro semifinalistas que no ha perdido ningún set en lo que va de torneo, donde este jueves no tuvo problemas contra el número cinco mundial, el alemán Alexander Zverev, al que superó 7-5, 6-2 y 6-2, en un encuentro que debía haberse jugado el miércoles, día en el que la lluvia suspendió toda la jornada en Roland Garros.

"Es importante seguir manteniendo la concentración, sin pensar mucho en el siguiente día o en el próximo adversario. Pero ya estoy en semifinales, así que estoy muy feliz y espero continuar tan bien", afirmó Djokovic en un mensaje en francés desde la pista.

Esta vez pudo superar ese obstáculo y llega a su novena semifinal en Roland Garros y a la número 35 en un Grand Slam. En ese último dato sólo le supera Roger Federer, que alcanzó esa ronda en 44 ocasiones.

Djokovic no pasaba a semifinales en París desde la edición en la que consiguió su único título allí, la de 2016.

Había perdido en cuartos de final en las dos ediciones anteriores de Roland Garros, en 2017 contra Thiem y en 2018 frente al italiano Marco Cecchinato.

En la de 2016 se había tenido que enfrentar también en semifinales con Thiem, en aquella ocasión con victoria para el balcánico, que domina al austríaco por 6 victorias a 2 en sus confrontaciones anteriores.

La más reciente tuvo lugar el pasado mes también sobre tierra batida, en semifinales del Masters 1000 de Madrid, donde Djokovic se impuso en dos equilibrados sets, que terminaron en ambos casos con un 'tie-break'.

Thiem, cuarto del ránking ATP, selló su clasificación por cuarto año consecutivo para semifinales de Roland Garros con una cómoda victoria por 6-2, 6-4 y 6-2 sobre el ruso Karen Khachanov, undécimo del mundo.

"Es un sueño volver a llegar a semifinales aquí", afirmó Thiem en su mensaje al público justo tras la victoria.

Roland Garros sigue trayendo suerte a Thiem, que en ningún otro torneo del Grand Slam ha logrado superar los cuartos de final.

En París se quedó dos veces en semifinales, en 2016 y 2017, y fue subcampeón el año pasado.

- La sensación Anisimova -

En el cuadro femenino también se completaron los cuartos de final y allí la situación fue completamente diferente, con la caída de la gran favorita, la rumana Simona Halep, tercera del mundo y defensora del título, ante la adolescente estadounidense de 17 años Amanda Anisimova, por un claro 6-2 y 6-4.

"No me lo puedo creer. He trabajado mucho, pero sinceramente es más de lo que podía esperar", admitió Anisimova.

Halep, que logró el año pasado en Roland Garros su único título del Grand Slam, después de dos finales perdidas anteriormente en París, era la jugadora situada más alto en el ránking entre las que jugaban los cuartos.

Con su eliminación, la única jugadora del 'Top 25' clasificada para semifinales es la australiana Asleigh Barty, octava del mundo, que venció 6-3 y 7-5 en el otro duelo de cuartos a la estadounidense Madison Keys (14ª).

También para Barty será su primera semifinal en un Grand Slam.

La otra semifinal femenina había quedado cerrada el martes, con la clasificación de la británica Johanna Konta (26ª) y la checa de 19 años Marketa Vondrousova (38ª).

El viernes están programadas las semifinales tanto femeninas como masculinas, en una jornada que podría verse perturbada de nuevo por la lluvia, según las previsiones meteorológicas.