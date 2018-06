Djokovic y Zverev sufren para alcanzar los octavos en Roland Garros

Novak Djokovic, Alexander Zverev y en menor medida Dominic Thiem, los considerados grandes rivales de Rafa Nadal por el título en Roland Garros, avanzaron este viernes a octavos de final, aunque lo hicieron teniendo que superar situaciones delicadas.

El que estuvo más contra las cuerdas fue sin duda Zverev, número 3 mundial y segundo cabeza de serie, que tuvo incluso que levantar una bola de partido antes de ganar en cinco sets al bosnio Damir Dzumhur (29º) por 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/3) y 7-5.

Es el segundo partido consecutivo que Zverev tiene que ganar en cinco sets, después del que superó en segunda ronda ante el serbio Dusan Lajovic (60º), aunque entonces sin llegar tan al límite.

"Me da mucha confianza ser capaz de ganar en cinco sets este tipo de partidos", respiró aliviado Zverev, que aspira a ser el primer alemán campeón del torneo masculino en París desde 1937.

Zverev ganó los torneos de Múnich y Madrid, además de ser finalista en Roma, en su camino a Roland Garros, pero los problemas que está teniendo en París suscitan muchos interrogantes de cara a las rondas finales.

El rival de Zverev en octavos saldrá del duelo entre el francés Lucas Pouille (16º) y el ruso Karen Khachanov (38º), donde ese último había ganado los dos primeros sets cuando el choque fue interrumpido por la lluvia. La reanudación tendrá lugar el sábado.

En cuatro sets pudieron ganar sus partidos Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial caído al 22º lugar del ranking, y el austríaco Dominic Thiem, octavo, que tuvieron que enfrentarse a momentos complicados.

Djokovic tenía un duelo delicado ante el decimotercero del mundo, el español Roberto Bautista, al que terminó superando por 6-4, 6-7 (6/8), y 7-6 (7/4) y 6-2.

La estrella serbia continúa dando pasos adelante en su intento de recuperar su mejor versión, después de haberse perdido la segunda mitad de la pasada temporada y de los problemas de este 2018 tras una operación en un codo en febrero.

"Por lo que veo en la pista, Novak quiere sentirse de nuevo entre los mejores y ser el Novak de antes", estimó Bautista.

En el partido de este viernes, Djokovic tuvo momentos de peligro, especialmente cuando perdió el 'tie-break' del segundo set y Bautista estuvo por delante en el tercer set tras quebrar el saque del serbio, que reaccionó en ese momento del partido.

Djokovic tuvo un ataque de ira tras fallar en un momento decisivo del 'tie break' del segundo set: golpeó la raqueta varias veces contra la tierra de la pista Suzanne Lenglen, hasta romperla.

"No estoy orgulloso de haber hecho eso, para ser sincero. No me gusta. Pero hay veces que eso pasa", afirmó Djokovic.

- Dimitrov, Svitolina y Carreño, KO -

En los octavos de final, 'Nole' jugará contra el experimentado español Fernando Verdasco (35º), que derribó en tres mangas al quinto del mundo, Grigor Dimitrov, por 7-6 (7/4), 6-2, 6-4.

Por su parte, Dominic Thiem, el único que ha derrotado a Rafa Nadal este año sobre tierra batida, llego a perder un set contra el italiano Matteo Berrettini (96º del mundo), pero pudo ganar por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 y 6-2, citándose con el japonés Kei Nishikori en los octavos de final.

Además de Grigor Dimitrov, otro eliminado destacado fue el español Pablo Carreño (11º del mundo), cuartofinalista en París y semifinales en Estados Unidos el año pasado, que se vio sorprendido por el italiano Marco Cecchinato (72º) por 2-6, 7-6 (7/5), 6-3 y 6-1.

En el cuadro femenino, la principal noticia del viernes fue la eliminación de la ucraniana Elina Svitolina, cuarta jugadora mundial, que cayó 6-3 y 7-5 ante la rumana Mihaela Buzarnescu (33ª).

Svitolina, que había revalidado su título en el torneo de Roma hace casi dos semanas, parecía en gran forma de cara a la cita parisina, donde alcanzó los cuartos de final en dos ocasiones.

Nada que ver con la danesa Caroline Wozniacki, número 2 y campeona del último Abierto de Australia, que arrolló a la francesa Pauline Parmentier (74º) con un 6-0 y 6-3.