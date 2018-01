Djokovic gana a Thiem en su regreso a las pistas

El tenista serbio Novak Djokovic ganó este miércoles al austriaco Dominic Thiem por 6-1, 6-4, en el torneo de exhibición Kooyong Classic, en su regreso a las pistas tras seis meses de ausencia por una lesión en el codo derecho.

El ganador de 12 títulos de Grand Slam se encontraba en forma y lleno de optimismo tras su primer encuentro en competición desde su derrota en cuartos de final de Wimbledon contra Tomas Berdych, en julio de 2017.

"Me siento muy bien, estaba deseando entrar en la pista", dijo después de superar al número cinco mundial. "He jugado contra un gran adversario, ha sido una prueba para ver dónde me encontraba, comprobar en la pista el resultado del trabajo que hicimos. Ha funcionado bastante bien", declaró.

El ex número uno mundial, que buscará la semana pasada el récord de siete victorias en el Abierto de Australia, había renunciado al torneo de exhibición de Abu Dabi, suscitando preocupación sobre su participación en la cita australiana.

"Hubo una duda, especialmente después de que me retirara de la primera semana del año", reconoció. "Yo no sabía qué iba a ocurrir. Hicimos algún tratamiento y, obviamente, lo pensamos mucho. Por suerte para mí, aquí estoy y por eso espero que en los próximos cuatro o cinco días todo irá bien y estaré listo para el Abierto" de Australia.

Aunque quedó satisfecho con sus progresos, Djokovic, que cayó al decimocuarto puesto mundial por su lesión, admitió que todavía tiene trabajo por delante antes del primer Grand Slam del año.

"No quiero tener un exceso de confianza, pero estoy muy, muy feliz con cómo ha ido hoy", declaró el tenista de 30 años.

"No digo que esté al 100%, sólo podré decir eso cuando experimente la sensación de un torneo. Idealmente habría hecho otro torneo antes del comienzo del Abierto [de Australia], pero no ha podido ser", explicó.

Thiem, que llegó a Melbourne el martes por la noche desde Doha tras cuatro días postrado en la cama por culpa de un virus, no fue rival para el serbio.

"Ya no tengo fiebre y vuelvo a estar bien", dijo el austriaco. "Sigo sufriendo el desfase horario y estaba lento al principio del encuentro. Voy a dormir, comer y entrenar y no hacer demasiado. Estaré bien para el Abierto" de Australia, aseguró.