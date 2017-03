Djokovic busca recuperar ritmo en el calor del desierto de California

El cinco veces campeón Novak Djokovic estará de regreso para reafirmar su dominio en los duros tribunales del Másters 1000 de Indian Wells esta semana, tratando de sacudirse de la mala racha que lo ha perseguido en 2017.

Los cinco títulos de Djokovic en el desierto de California incluyen las últimas tres ediciones.

Pero la estrella serbia llega a un torneo en el que ha sido sacudido por una salida de segunda ronda en el Abierto de Australia, seguido por una sorprendente derrota de cuartos de final ante el joven australiano Nick Kyrgios en Acapulco.

Los contratiempos llegaron desde la última parte de la temporada 2016, cuando perdió su número uno del mundo a manos del escocés Andy Murray, y renunció a sus títulos de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos.

Reconociendo que su anhelada primera corona del Abierto de Francia el año pasado lo dejó emocionalmente agotado, Djokovic, sin embargo, dice que su juego sigue siendo lo suficientemente bueno para llevarlo de vuelta a la cumbre.

"En este momento me siento como si estuviera mejor de lo que era, sobre todo en la segunda parte de la temporada pasada", dijo Djokovic el jueves, mientras se prepara para entrar en acción en el primer torneo ATP Masters del año.

"Especialmente después del US Open tuve esos meses malos donde no me encontré a mi mismo en la cancha. Ahora estoy en el mejor lugar y creo que estoy en la dirección correcta", añadió.

Djokovic, quien levantó el trofeo en Doha este año antes de su derrota en el Abierto de Australia, insistió en que los últimos reveses no lo han desanimado.

"Generalmente si me veo un poco más en perspectiva hoy comparado con el final de la temporada pasada, soy un jugador diferente", afirmó.

"Me siento más cómodo, me siento más fresco, espero competir y me siento más confiado en la cancha", acotó.

Pero el serbio tiene una tarea monumental en Indian Wells, donde ancla en la parte inferior del cuadro masculino, que también incluye al cuatro veces campeón Roger Federer, y al tres veces ganador Rafael Nadal.

- Zona de peligro -

La sección, cargada de talentos, también incluye al exganador del Abierto de los Estados Unidos, el argentino Juan Martín del Potro, el australiano Nick Kyrgios y el joven alemán Alexander Zverev.

"No he tenido demasiados sorteos así", dijo Djokovic.

"Es bastante sorprendente ver que muchos jugadores de calidad están en un mismo cuarto del organigrama. Es lo que es", agregó.

"Obviamente, Nadal y Federer están empezando a construir su clasificación, no han jugado, especialmente Roger no ha jugado durante seis meses de la temporada pasada". indicó.

"Al ganar el Abierto de Australia (Federer) se ubicó entre los 10 primeros, pero todavía no está entre los ocho primeros, obviamente eso lo está poniendo en posición de llegar más a octavos y cuartos de final", manifestó Djokovic.

Murray encabeza el sorteo, que le dio a los 32 jugadores sembrados una primera ronda libre.

Entre los partidos del jueves, el italiano Paolo Lorenzi derrotó al holandés Robin Haase, para jugar en su siguiente ronda con el suizo Stan Wawrinka.

Incluso después de su victoria en el Abierto de Australia de 2016 hace más de un año, Djokovic indicó que podía sentir su llegada, diciendo a los periodistas que los lobos que corren por encima de la colina están más hambrientos que el lobo que lo hace en la parte superior.

"Creo que soy uno de los lobos que suben ahora", dijo Djokovic el jueves. "Y tengo hambre".