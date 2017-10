Dovizioso es el más rápido en los primeros ensayos de MotoGP en Malasia

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati), el único piloto que puede privar a Marc Márquez (Honda) de su cuarto título mundial de MotoGP, fue el más rápido este viernes en las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de Malasia, mientras que el español fue quinto.

En la pista mojada de Sepang (5.543 km), el piloto Ducati firmó un crono de 2 min 00 seg 671 milésimas, 071 milésimas más rápido que el español Álvaro Bautista (Ducati Aspar). El francés Johann Zarco (Yamaha Tech3) completó el podio, a 136/1000 seg.

Márquez, que cuenta con 33 puntos de ventaja en el Mundial, concedió 279 milésimas a Dovizioso. Ganará su cuarto título en la máxima categoría si queda por delante del italiano, no importa en qué plaza.

Si el español no lo consigue, no tendría que conceder más de siete puntos. Esto quiere decir; finalizar segundo si 'Dovi' gana, acabar cuarto si es segundo, séptimo si es tercero, etc...

En Moto2, el portugués Miguel Oliveira (KTM), líder del Mundial, firmó el mejor tiempo del día, 2 min 06 seg 856/1000, una semana después de ganar en Australia.

Aventajó al italiano Franco Morbidelli (Kalex), a 073/1000 seg, y al suizo Thomas Lüthi (Kalex), a 094/1000 seg.

En Moto 3, el español Joan Mir (Honda), ya campeón, fue el más rápido, en 2 min 13 seg 129/1000, 280/1000 mejor que el malasio Adam Norrodin (Honda) y 308/1000 seg que el belga Livio Loi (Honda).

-- Clasificación combinada de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de MotoGP:

1. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 2:00.671

2. Álvaro Bautista (SPA/Ducati Aspar) à 0.071

3. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 0.136

4. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) 0.232

5. Marc Márquez (ESP/Honda) 0.279

6. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 0.389

7. Karel Abraham (CZE/Ducati Aspar) 0.406

8. Héctor Barberá (SPA/Ducati Avintia) 0.476

9. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 0.491

10. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 0.518

...

12. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 0.991