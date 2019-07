Dressel no pudo sumar un séptimo oro pero manda aviso para Tokio-2020

Al día siguiente de un día inolvidable en el que sumó tres oros, el estadounidense Caeleb Dressel vio cómo se desvanecía su objetivo de conseguir un total de siete títulos por segunda vez consecutiva en el Mundial de natación, este domingo en Gwangju (Corea del Sur).

Para hacerlo tan bien como hace dos años en Budapest e igualar otra vez el récord de oros de 2007 de Michael Phelps, Dressel debía subir a lo más alto del podio del 4x100 m estilos con el relevo estadounidense. Pero la Gran Bretaña de Adam Peaty y de Duncan Scott, autor de un último 100 supersónico, lo impidió.

Como al final del 4x100 m estilos mixto, el explosivo nadador de Florida vio cómo el oro se convertía en plata, esta vez por 35 centésimas (3:28.10 frente a 3:28.45).

Pese a ello, Dressel sigue siendo sin duda el hombre de la semana.

El esprínter de 22 años consiguió en el espacio de siete días seis medallas de oro -cuatro de ellas en pruebas individuales-, su primer récord del mundo (en los 100 m mariposa, 49.50) y los dos mejores tiempos de la historia registrados sin tener en cuenta los resultados conseguidos con los bañadores de poliuretano, en los 50 m (21.04) y en los 100 m (46.96).

- Ocho medallas, lo nunca visto -

Nunca antes un nadador ganó ocho medallas en un solo evento mundial. A un año de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, el mensaje es muy claro.

La última noche de competición en la piscina surcoreana ofreció más noticias.

Al colgarse la plata en los 50 m libres, la sueca Sarah Sjöström se convirtió en la primera nadadora en conseguir cinco medallas individuales en una sola cita mundial (luego del oro en 50 m mariposa, la plata en 100 m libres y 100 m mariposa y el bronce en 200 m libres).

Dominadora de los 400 metros estilos (4:30.39), la húngara Katinka Hosszu se convirtió a los 30 años en la primera nadadora en imponerse cinco veces en la misma prueba individual. Solo Phelps, en categoría masculina, lo logró antes, en los 200 metros mariposa.

Y la última prueba, el 4x100 metros estilos femenino, fue testigo de dos récords del mundo: el del relevo, mejorado por las estadounidenses (3:50.40 frente al anterior de 3:51.55), y el de 100 metros espalda, reducido en casi medio segundo por la joven Regan Smith, primera en romper la barrera de los 58 segundos (57.57, el anterior estaba en 58.00). A los 17 años, Smith sumó este récord al obtenido en la prueba de 200 metros espalda dos días antes.

- "Me gusta no ser favorita" -

El alemán Florian Wellbrock ganó el oro en los 1.500 libres (14:36.54), doce días después de coronarse en los 10 km, siendo el primer nadador en colgarse el oro tanto en una prueba de aguas abiertas como en una de piscina en un mismo Mundial.

Si Dressel impulsó casi por sí solo a Estados Unidos a la cima del medallero, otra estadounidense también aportó su granito de arena: la vigente campeona olímpica de los 100 m libres, Simone Manuel, ahora doble campeona del mundo de la distancia y nueva reina de los 50 m libres (24.05) por delante de Sjöström.

"Me gusta no ser favorita, me permite tener los pies en la tierra", explicó Manuel.

De su lado, el español Joan Lluís Pons se quedó a las puertas del podio en los 400 m estilos ganados por el japonés Daiya Seto. El balear marcó un tiempo de 4:13.30, nuevo récord de España pero insuficiente para acceder al bronce, que se llevó el neozelandés Lewis Clareburt (4:12.07).