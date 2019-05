Las Ducati juegan en casa en el GP de Italia y quieren sorprender a Márquez

Las Ducati jugarán en casa el domingo en el circuito de Mugello, en el Gran Premio de Italia, la sexta prueba del campeonato MotoGP, con el objetivo de sorprender a Marc Márquez y su Honda, vencedor de las dos últimas carreras.

La firma de Borgo Panigale pondrá los medios reforzando a su equipo habitual compuesto por Andrea Dovizioso y de Danilo Petrucci con una tercera máquina de fábrica confiada a Michele Pirro, que hará, gracias a una "wild card", una escapada fuera del campeonato Superbike que disputa actualmente.

Pirro, de 32 años, querrá borrar el recuerdo de su caída espectacular, el año pasado en este mismo circuito en los ensayos libres del Gran Premio, de la que salió con una fuerte conmoción.

"Quiero intentar realizar el mejor resultado posible para ayudar a Andrea y a Danilo", señaló.

"Dovi", segundo en el Gran Premio de Francia en Le Mans, ocupa la misma posición en el campeonato a ocho puntos de Márquez, pero no ha ganado desde la carrera inaugural en Catar en marzo.

Las Ducati están en forma como lo demuestra que ocuparan los puestos segundo, tercero y cuarto, detrás del quintuple campeón del mundo español hace dos semanas en Le Mans.

"Tener tres Ducati en las cuatro primeras plazas fue muy positivo, incluso si queríamos algo más", afirma Dovizioso. Este año busca la corona mundial, tras haber sido segundo, detrás de Márquez, en 2017 y 2018.

"Tras Le Mans, espero ante todo buen tiempo en Mugello. Me gusta el circuito, incluso si no siempre he obtenido los mejores resultados", recuerda por su parte el campeón español, que solo ha ganado en MotoGP una sola vez en el circuito toscano, en 2014.

Sus deseos de buen tiempo han sido escuchados y tras las malas condiciones de Le Mans, el sol debería estar presente este fin de semana en Mugello.

Su compañero de escudería, Jorge Lorenzo, vencedor en Mugello en seis ocasiones desde 2011, incluido el año pasado pilotando una Ducati, querrá borrar su mal inicio de temporada, que le coloca en el decimocuarto lugar en el Mundial, con una undécima plaza en Le Mans como mejor resultado.

"Hemos progresado en Le Mans y estuve mucho más cerca de los primeros", recuerda el piloto balear.

- Rossi con ganas -

Quien dice Italia dice Valentino Rossi. Cuarto del campeonato a 23 puntos de Márquez, debe lograr un buen resultado el domingo con su Yamaha para no descolgarse.

Rossi terminó quinto en Le Mans y no ha ganado en Mugello desde 2008 tras una impresionante serie de siete victorias consecutivas. "Hay una larga recta y ese será seguramente nuestro punto débil", previene el italiano.

Como en Honda con Lorenzo, su compañero Maverick Viñales busca también un buen resultado: décimo en el Mundial, nunca ha ganado en Mugello, pero logró un segundo puesto en 2017.

Otro aspirante es el español Alex Rins y su Suzuki, tercero del Mundial a 20 puntos del líder, aunque viene de una decepcionante décima plaza en Le Mans.

No hay que olvidar tampoco a Jack Miller y su Ducati semioficial. Sexto en el Mundial tras una brillante cuarta plaza en Le Mans, el australiano quiere brillar para ganar méritos de cara a tener una Ducati de fábrica el año próximo.

El francés Fabio Quartararo, revelación del inicio de temporada, querrá también mostrar que su Yamaha-SRT puede hacerlo mejor que la octava posición en Le Mans y su duodécima plaza del Mundial.

En Moto2, el suizo Thomas Lüthi está a solo siete puntos del italiano Lorenzo Baldassari, que desde el inicio de temporada alterna victorias y caídas.

Alex Márquez, el hermano de Marc, se mostró como el hombre más en forma en Le Mans, donde logró su primera victoria desde 2017.