EEUU aplasta a Chile y se mantiene en el tope del Américas Rugby

Estados Unidos mostró mayor oficio y aplastó de visita 57-9 a un aguerrido XV de Chile que aún no sabe de victorias, este sábado en el Campeonato de Rugby de las Américas que tiene a los norteamericanos como uno de los líderes.

La mayor fortaleza física y mejor técnica de los estadounidenses primó en el match en el que anotaron ocho tries, mientras que el apertura Ben Cima aportó con un penal y cinco conversiones entregándole 13 puntos a las Águilas.

Por su parte, los Cóndores chilenos mostraron más ganas que técnica, con una aguerrida defensa pero que no pudo mantener el ritmo que le impuso la visita. No pudo marcar un solo try y sólo anotó mediante tres penales convertidos por su apertura Francisco González.

Mientras Estados Unidos se posiciona como líder a la espera de lo que pueda hacer Argentina, el otro puntero del torneo, Chile sufre una dolorosa racha de cero victorias.

Formación de los equipos:

CHILE: Vittorio Lastra, Manuel Gurruchaga (C), José Tomás Munita, Mario Mayol, Nikola Bursic, Arturo Seeman, Anton Petrowitsch, Manuel Dagnino, Sergio Bascuñan, Francisco González Moller, Tomás Ianiszewski, Simón Pardakhty, Franco Velarde, Matías Contreras, Pablo Verschae

Ingresaron: Rodrigo Moya, Sebastián Valech, Ernesto Ugarte, Nelson Calderón, Eduardo Orpis, Vergara, Jorge Castillo, Mauricio Urrutia

EEUU: Ben Tarr, James Hilterbrand, Chris Baumann, Matt Jensen, Siaosi Mahoni, Todd Clever, Tony Lamborn, Cam Dolan, Shaun Davies, Ben Cima, Nate Augspurger (C), JP Eloff, Bryce Campbell, Spike Davis, Mike Te’o

Ingresaron: Calvin Whiting, Will Magie, David Tameilau, Peter Malcom y Hanco Germishuys

Parcial: Estados Unidos 17 – Chile 6

Amonestados: Sergio Bacuñán (CHI), Bryce Campbell (USA), Simón Pardakhty (CHI)

Lugar: estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago.