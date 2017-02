EEUU XV logra su segunda victoria en el Campeonato de rugby de Las Américas

Estados Unidos consiguió este sábado su segunda victoria consecutiva en el Campeonato de Rugby de las Américas, al derrotar a Brasil 51-3 en partido jugado en la ciudad de Dell Diamond (Texas).

Los anfitriones estadounidenses saltaron sobre Brasil desde el tercer minuto cuando el debutante derecho Spike Davis anotó un try. Will Magie añadió una penalización en el minuto 13 y J.P. Eloff agregó otro try en el minuto 27 para una ventaja de 13-0 en el medio tiempo.

El nacido en Nueva Zelanda, Tony Lamborn, jugando para la patria de su padre americano después de hacer cuatro apariciones la temporada pasada para los Hurricans, el campeón del Super Rugby, añadió un try en el minuto 45, pero Moises Duque logró un penalti a los 48 minutos para romper el sello del pizarrón brasileño.

El try del suplente Cameron Dolan en el minuto 58 dio a los estadounidenses una ventaja de 23-3 y aseguró un punto de bonificació por cuatro o más try en un partido.

Lamborn, Mike Te'o, Bryce Campbell y Peter Tiberio añadieron los últimos trys para que los estadounidenses aumentaran el margen.

El combinado Argentina XV dio otro paso en la defensa del título al derrotar con un contundente 57-12 (parcial 24-7) a Uruguay en Bahía Blanca, en otro partido correspondiente a la segunda fecha.

Argentina ha reservado un puesto en el Mundial de rugby 2019, pero el torneo regional es un ajuste clave para las esperanzas de clasificación de Estados Unidos y Canadá al torneo del orbe.

Canadá se apoyó en tres tries de Taylor Paris para humillar a Chile 36-15.

En la tercera fecha, el 18 de febrero, recibe a Argentina; Uruguay a Brasil y Canadá a Estados Unidos.

Nota: cuatro puntos por victoria, dos por empate, punto bonus por anotar cuatro tries en un partido, punto bonus por derrota por siete o menos puntos de diferencia