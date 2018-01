Earnhardt Jr. trabajará para NBC en Super Bowl y Olimpiadas

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El retirado piloto de NASCAR Dale Earnhardt Jr. trabajará con la NBC en el programa de antesala del Super Bowl, anunció la cadena el martes, y agregó que Earnhardt colaborará además en su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur el mes próximo.

Earnhardt se retiró del automovilismo en noviembre y fue contratado como analista por NBC Sports, un trabajo que comienza en julio.

"No voy a incursionar en un terreno desconocido”, le dijo Earnhardt a The Associated Press. "Lo que me piden es que hable de lo que sé y con suerte ayude a alentar el interés en NASCAR”.

NBC planea usar a Earnhardt en el Super Bow en las actividades al aire libre en Minneapolis en los dos antes del partido. En las olimpiadas, visitará las instalaciones de patinaje de velocidad sobre hielo y aceptará una reciente invitación del capitán del equipo estadounidense de bobsled Nick Cunningham de montar en un bobsled.

"Estamos deseosos de oír las impresiones de Dale sobre lo que es uno de los aspectos más atractivos de los Juegos de Invierno _ deportes que ofrecen una mezcla de velocidad y el prospecto de peligro, una ecuación que él conoce muy bien”, dijo Jim Bell, presidente de la programación olímpica de la NBC.

"En lugar de las curvas en Daytona, es el descenso, el luge y el óvalo corto. Y pienso que él tendrá algo único que ofrecer sobre la necesidad de velocidad en nieve y hielo”, agregó.

Earnhardt es el hijo del legendario piloto de NASCAR Dale Earnhardt Sr. Se crio en el mundo del automovilismo y su demandante calendario de 11 meses que mantiene a los pilotos lejos de casa al menos tres veces por semana. Aunque el Super Bowl usualmente se celebra antes del arranque de la temporada de NASCAR, Earnhardt, fanático de los Redskins de Washington, dice que nunca sintió un deseo de ir al partido, especialmente porque Washington no ha participado desde que él era niño.