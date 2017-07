Elaine Thompson cumple en París, Lavillenie sigue sembrando dudas

La reina de la velocidad, la jamaicana Elaine Thompson, cumplió su misión y ganó fácilmente este sábado los 100 metros de la reunión de atletismo de París, séptima etapa de la Liga de Diamante, en la que el plusmarquista mundial de salto con pértiga, el francés Renaud Lavillenie, volvió a decepcionar.

El atletismo tiene ya muy cerca el Mundial de Londres (4-13 agosto) y cualquier actuación se analiza ya pensando en ese campeonato.

Por ello Eliane Thompson puede estar tranquila, ya que continúa transmitiendo buenas sensaciones.

En la pista del estadio de Charlety, la velocista jamaicana, que en los Juegos de Rio-2016 logró el doblete 100-200 metros, se impuso con un tiempo de 10 segundos y 91 centésimas, sin dejar que ninguna rival le inquietara realmente.

Segunda fue la marfileña Marie-Josée Ta Lou (10.96) y tercera la nigeriana Blessing Okagbaré-Ighoteguonor (11.09).

Lo que no pudo lograr Thompson es mejorar su mejor marca mundial de la año, que ostenta con 10.71, pero confirmó que es la rival a batir en la distancia reina de la velocidad en el Mundial.

"El resultado no está mal, sobre todo después de dos salidas falsas. Pero es una buena preparación para el Mundial", declaró la velocista, que en Londres sólo competirá individualmente en los 100 metros.

"Justo después de las selecciones jamaicanas era importante volver a los starting-blocks para mantener la concentración. Hasta ahora puedo decir que estoy en el punto en el que quería estar", estimó.

Eso es algo que no puede decir el pertiguista francés Lavillenie, segundo ante su público, con un pequeño salto de 5,62 metros, por detrás del hombre en forma del momento, el estadounidense Sam Kendricks (5,82 metros). Después de una temporada en sala arruinada por una lesión en el muslo, el francés no logra reencontrar su mejor versión.

El miércoles, el saltador galo había saltado únicamente 5,51 metros en Nancy, culpando a la meteorología adversa. Esta vez se quejó del viento, en un día con clima revuelto en la capital francesa.

"¿Cómo no estar enfadado tras una competición así?", admitió. "Es el cuarto concurso en el que quiero hacerlo bien, pero el viento no me lo permite", apuntó.

- Jebet, sin récord -

Otro gran derrotado del día en París: el alemán Thomas Rohler en el lanzamiento de jabalina. El segundo mejor lanzador de la historia (93,90 metros) fue apenas tercero (87,23 metros), siendo superado por su compatriota Johannes Vetter (88,74 metros) y por el checo Jakub Vadlejch (88,02 m).

La bahreiní Ruth Jebet, que aspiraba a mejorar su récord mundial de los 3.000 metros obstáculos, batido en 2016 en el Stade de France, también tuvo una noche discreta. Se cayó a 900 metros para la meta y la victoria fue para la keniana Beatrice Chepkoech.

Las otras estrellas mundiales que compitieron en Charlety sí que cumplieron la misión.

La lógica fue respetada en el salto de altura, con la victoria del número 1 mundial, el catarí Mutaz Essa Barshim (2,35 metros), que superó al tercer saltador de la historia, el ucraniano Bohdan Bondarenko.

"Todo va por ahora como estaba previsto", declaró el subcampeón olímpico de Rio-2016. "Me hubiera gustado saltar más alto, pero no sé qué pasó, comenté a sentir un pequeño dolor y preferí no arriesgar. En Londres no me dijo ningún límite. Simplemente quiero saltar lo más alto posible", afirmó el catarí.

Tampoco hubo sorpresa en el triple salto masculino. El doble campeón olímpico, el estadounidense Christian Taylor, venció con un 17,29 metros, una distancia lejana eso sí a su mejor resultado de este año (18,11 metros).

En los 1.500 metros, la holandesa Sifan Hassan ganó y quedó cerca de mejorar su mejor marca anual (3:57.10 contra 3:56.14).