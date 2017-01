La belga Elise Mertens se corona campeona en el torneo de Hobart

La tenista belga Elise Mertens se coronó este sábado campeona del torneo de Hobart tras vencer a la rumana Monica Niculescu por 6-3 y 6-1.

Mertens, jugadora número 127 del ranking mundial, se impuso a Niculescu (número 40) por 6-3, 6-1 en 74 minutos de partido.

La belga, de 21 años, se mostró nerviosa en el inicio de su primera final WTA, perdiendo nueve de los primeros 10 puntos antes de tranquilizarse y tomar el control del partido.

"Hoy he jugado muy bien", se congratuló después. "No he cometido muchos errores, fui mentalmente fuerte para resistir los intercambios largos y arriesgué cuando fue necesario. Creo que mi servicio ha sido bastante bueno", agregó.

Mertens es la tercera jugadora surgida de la tanda de clasificaciones que gana el torneo de Hobart tras la alemana Mona Barthel en 2012 y en 2014 la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que después se alzó como campeona del Abierto de Francia.

Es también la tercera jugadora belga que logra este título, siguiendo los pasos de su mentora Kim Clijsters en 2000 y de la actual capitana del equipo belga de la Copa Federaciones, Dominique Monami, en 1997.

. Individuales femenino (final):

Elise Mertens (BEL) derrotó a Monica Niculescu (ROM) 6-3, 6-1