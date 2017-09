Equipo de EEUU en Pyeongchang no corre riesgo de seguridad

La jefa de seguridad del Comité Olímpico de Estados Unidos envió una carta a los posibles atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno que no hay indicios de que los sucesos recientes entre Estados Unidos y Corea del Norte hayan afectado su seguridad en Corea del Sur.

La misiva, a la que The Associated Press tuvo acceso poco después de que se enviara el viernes, no hace referencia a que la delegación estadounidense esté considerando ausentarse por motivos de seguridad de la justa de Pyeongchang.

Pero la principal funcionaria de seguridad, Nicole Deal, sí reconoció que es posible que persistan en el futuro cercano el intercambio de provocaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, y “no deben ser pasadas por alto como insignificantes, pero tampoco se debe temer como precursoras de un conflicto inevitable”.

La carta se envió al final de una semana en el que el ministro del Deporte de Francia insinuó que los atletas de su país no asistirían en caso de que no se garantizara la seguridad.

En un intento por aliviar las preocupaciones, el Comité Olímpico Internacional, reiteró que en conversaciones con funcionarios de alto nivel de China y Corea del Sur, ninguno ha expresado duda sobre que los Juegos Olímpicos de Invierno procedan conforme a la agenda en febrero próximo.

El Comité Olímpico de Estados Unidos, a través de su director general Scott Blackmun, envió el viernes un comunicado.

“Seguiremos trabajando con nuestro departamento de Estado y organizadores locales para garantizar que nuestros atletas, y toda nuestra delegación, estén seguros”, afirmó.

La misiva, enviada a atletas, órganos nacionales y otros líderes olímpicos en Estados Unidos, dijo que la división de seguridad del Comité Olímpico de Estados Unidos opera “como siempre en nuestra planeación y preparativos de seguridad”.

Deal escribió que el organismo repasa planes de manejo de crisis para atender una serie de escenarios potenciales.