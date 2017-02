España vuelve a competir por una Davis descolorida por la falta de estrellas

¡Uno de diez!: el serbio Novak Djokovic es el único jugador del 'top 10' que representará a su país de viernes a domingo en la primera ronda de la Copa Davis, en la que España volverá a competir por el título iniciando el camino ante la subcampeona Croacia.

No contará con su icono Rafael Nadal, necesitado de descanso tras alcanzar la final del Abierto de Australia el pasado domingo.

Además, Andy Murray, el nº 1 mundial, quiere retomar fuerzas tras un mal resultado en Melbourne; el canadiense Milos Raonic está lesionado, y la dupla suiza formada por Roger Federer y Stan Wawrinka dejó de interesarse por el trofeo una vez lo ganaron.

El japonés Kei Nishikori ha privilegiado su gira sudamericana, e incluso los líderes de los pasados finalistas, el argentino Juan Martín del Potro y el croata Marin Cilic, tampoco estarán en el debut de la competición.

- Fiesta sin los héroes -

Tras Djokovic, el segundo jugador con mejor ranking será el australiano Nick Kyrgios, 15º mundial, en una primera ronda que sólo contará con otros tres 'top 20': el español Roberto Bautista (16º), el francés Richard Gasquet (18º) y el estadounidense Jack Sock (20º).

Esta desbandada ha descolorido la mayor parte de las eliminatorias. Por ejemplo, en Birmingham (Alabama, Estados Unidos), Jack Sock y John Isner no deberían tener problemas ante un equipo suizo formado por jugadores que están más allá de la 120 plaza mundial.

En Ottawa, Gran Bretaña será la gran favorita ante Canadá gracias a Daniel Evans (45º) y Kyle Edmund (47º), frente a un equipo local que competirá sin Raonic, cuarto jugador mundial.

Sin Nishikori, Japón no debería hacerse ilusiones ante su público en Tokio, a pesar de que Francia comparece sin sus dos mejores jugadores ATP, Gael Monfils y Jo-Wilfried Tsonga.

David Goffin (11º) es baja en Bélgica, por lo que Alemania, con el prometedor Alexander Zverev, de 19 años, y Philipp Kohlschreiber, se modela como la gran favorita en Fráncfort.

Argentina, por su parte, tendría que homenajear en el Parque Sarmiento de Buenos Aires a sus héroes, dos meses después de su histórico primer título. No obstante, Juan Martín del Potro, que todavía no ha debutado este año por descanso, y Federico Delbonis no estarán en la pista.

- Carreño y Bautista en individuales -

Probablemente con Diego Schwartzman (53º) y el veterano Carlos Berlocq (81º), correrá riesgo ante Italia, liderada por Paolo Lorenzi (43º) y Fabio Fognini (48º).

En la búsqueda de su mejor forma, Djokovic espera una inyección de moral en Nis ante su público, frente a la Rusia de Karen Kachanov y Andrey Kuznetsov.

Una semana después del primer Grand Slam del año, coronado por todo lo alto con la final Federer-Nadal, Melbourne acogerá el duelo entre Australia y República Checa. En la primera no jugará Bernard Tomic, y en la segunda es baja Tomas Berdych.

En Osijek, España regresará a la élite después de dos años, tras conseguir el ascenso en septiembre ante la India. Bautista y Pablo Carreño (26º) jugarán los individuales, mientras que Feliciano López y el especialista Marc López se encargarán del dobles.

El equipo dirigido por Conchita Martínez es favorito ante una Croacia que no contará con sus mejores raquetas.

No estará Cilic, pero tampoco Ivo Karlovic ni Borna Coric, por lo que Franko Skugor y Ante Pavic, en individuales, y Marin Draganja-Nikola Mektic, en dobles, defenderán al subcampeón.