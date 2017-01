Español Juan Pedrero García gana la primera etapa del Dakar-2017 en motos

El español Juan Pedrero García (Sherco) se hizo este lunes con la victoria en la primera etapa del Dakar-2017 en la categoría de motos, después de acabar segundo pero verse beneficiado por la sanción al ganador, el francés Xavier de Soultrait (Yamaha), por exceso de velocidad.

De Soultrait había completado los 38,5 kilómetros del recorrido en 28 minutos y 20 segundos pero fue penalizado con un minuto, cayendo al décimo lugar. Pedrero García paró el crono en 28.20.

El segundo fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 14 segundos, y el portugués Paulo Gonçalves terminó tercero, a 26.

El vigente ganador en motos, el australiano Toby Price, llegó a la meta en la decimoséptima plaza, con 1 minuto y 21 segundos de retraso.

"Esta primera especial era corta, pero nos quedan más de cuatrocientos kilómetros para llegar al vivac. Era el primer día, he salido el primero y... he ido tranquilo. Sabemos que esta primera semana será difícil. Es una pena que no nos quedemos más tiempo en Paraguay, porque el público ha sido fantástico", apuntó Price tras la carrera.

- Resultados de la primera etapa en motos:

1. Juan Pedrero García (ESP/Sherco Tvs) 28:22.

2. Ricky Brabec (USA/Honda) a 12.

3. Paulo Gonçalves (POR/Honda) 26.

4. Sam Sunderland (GBR/Ktm) 27.

5. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 30.

6. Matthias Walkner (AUT/Ktm) 40.

7. Michael Metge (FRA/Honda) 46.

8. Gerard Farres Guell (ESP/Ktm) 46.

9. Iván Cervantes Montero (ESP/Ktm) 54.

10. Xavier De Soultrait (FRA/Yamaha) 58.